Steckt Putin mit den Globalisten unter einer Decke? Mike Whitney

Interview mit Riley Waggaman

Von Riley Waggaman und Mike Whitney (globalresearch)



Dieses wichtige Interview von Riley Waggaman mit Mike Whitney , das erstmals im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, legt nahe, dass die Regierung von Präsident Putin mit den sogenannten Globalisten verbündet ist.

Frage: Wie ist die Position der russischen Regierung zum Projekt „Welt der Zukunft“ , das (morgen?) auf einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung (22.-23. September 2024) verabschiedet werden soll?

Das Projekt besteht aus einem Paket zur „globalen Digitalisierung“, das von den über 190 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen werden soll.

Laut westlichen Kritikern handelt es sich bei dieser „vollständig digitalisierten Welt der Zukunft“ um ein Versklavungspaket im Auftrag der großen Technologie- und Geldkonzerne.

Michael Chossudovsky, Global Research, 22. September 2024

Mike Whitney (MW): In vielen Teilen der Welt wird Wladimir Putin für seine unverblümte Verteidigung der nationalen Souveränität bewundert. Aber innenpolitisch scheinen viele von Putins politischen Maßnahmen mit denen der westlichen Globalisten übereinzustimmen . Wie Sie ineinem aktuellen Beitrag bei Substack anmerken, hat Putin gerade „ein Dekret zur Schaffung eines ‚digitalen‘ nationalen Reisepasses unterzeichnet“, von dem viele Menschen glauben, dass er den Weg zur technokratischen Tyrannei ebnen wird. Übertreibe ich hier die Risiken des digitalen Ausweises oder stellt diese Entwicklung eine ernste Bedrohung der persönlichen Freiheit dar?

Riley Waggaman (RW): Stellen Sie sich vor, die Vereinigten Staaten würden beginnen, digitale Führerscheine auszugeben, die als offizielles Ausweisdokument verwendet werden könnten. Wie würden die Reaktionen ausfallen? Ich vermute, viele Amerikaner wären – in Ermangelung eines besseren Wortes – „besorgt“. Und das nicht ohne Grund.

Das in Russland eingeführte digitale Passsystem verdient die gleiche Skepsis.

Zunächst etwas zum Kontext: Russland hat einen „Inlandspass“, der im Grunde als Personalausweis verfügt. Sie verwenden Ihren Inlandspass, um ein Bankkonto zu eröffnen und wenn Sie mit der örtlichen Bürokratie zu tun haben. Es ist ein wichtiges Dokument, das Sie für gewöhnliche, alltägliche Dinge benötigen.

Der digitale Reisepass wurde als elektronische Kopie des inländischen Reisepasses in Rechnung gestellt, die über das Smartphone zugänglich ist (über das staatliche Dienstleistungsportal Gosuslugi). Die Regierung entscheidet noch, in welchen Situationen/Szenarien der digitale Reisepass als gültige Form des Ausweises akzeptiert wird.

Befürworter dieses digitalen Dokuments sagen, es sei bequemer als ein Papierausweis, und vielleicht haben sie damit recht. Das Problem ist natürlich, dass moderne Annehmlichkeiten zu allerlei Unannehmlichkeiten führen können, und mit der Zeit können diese unangenehmen Dinge sogar „normal“ werden.

Die Tatsache, dass dieser Ausweis mit dem Portal der staatlichen Dienste (Gosuslugi) verknüpft wird, gibt sicherlich Anlass zur Sorge, und man kann sich leicht vorstellen, wie digitale Reisepässe von der russischen Regierung – oder jeder anderen Regierung – verwendet (und missbraucht) werden könnten. Alles im Namen der Bequemlichkeit.

Natürlich versprechen die Behörden, dass digitale Ausweise niemals verpflichtend werden. Nun, ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, als die russische Regierung versprach, dass die Covid-Impfung zu 100 % freiwillig sein würde.

MW: Russland scheint mit der Einführung des „digitalen Rubels“ den Übergang zu digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) anzuführen. Was sind Ihrer Meinung nach die potenziellen Fallstricke eines solchen Plans?

RW: Abgesehen von der Möglichkeit, einen vollumfänglichen digitalen Gulag durchzusetzen, hat der digitale Rubel keine offensichtlichen Vorteile. Das Gleiche würde ich natürlich von allen CBDCs sagen.

Manche behaupten, der digitale Rubel sei ein sehr notwendiger, umsichtiger und brillanter Weg, um westliche Sanktionen zu umgehen. Das ist falsch. Die Bank von Russland verfügt über ein voll funktionsfähiges Financial Messaging System (SPFS), das unabhängig von SWIFT betrieben wird. Hier sind einige Schlagzeilen von RT.com zu Ihrer Information:

Alle diese Artikel handeln von SPFS und wurden lange vor der Ankündigung der Bank von Russland im Oktober 2020 veröffentlicht, einen digitalen Rubel entwickeln zu wollen.

Ich bin verwirrt, warum so viele Westler, die behaupten, die Gefahren von CBDCs zu verstehen, denken, der digitale Rubel sei irgendwie „anders“. Das CBDC der russischen Zentralbank wurde von den bekanntesten Kommentatoren des Landes im alternativen/konservativen Medienraum fast einstimmig verurteilt . Sogar Mainstream-Medien wie Tsargrad haben vernichtende Kritiken über den digitalen Rubel veröffentlicht.

In den englischsprachigen „alternativen Medien“ werden wir inzwischen mit tiefgründigen Thesen von Denkern wie Simplicius gesegnet , die in schwülstiger Prosa darlegen, wie großartig und globalisierungsfeindlich die Bank von Russland sei und warum der digitale Rubel super angesagt und cool sei.

Ich verstehe einfach nicht, warum englischsprachige Kommentare (eigentlich alle nicht-russischen Kommentare) so weit von dem entfernt sind, was in Russland lebende patriotische Russen auf Russisch über ihr eigenes Land sagen.

Übrigens: Die Bank von Russland ist bereits von ihrem Versprechen zurückgetreten, digitale Rubel niemals „einzufärben“, sodass sie nur zum Kauf bestimmter Artikel verwendet werden können. Der stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank sagte kürzlich, dass die Einführung von Beschränkungen für die Verwendung digitaler Rubel eine echte Möglichkeit sei – und dass diese in Zukunft geprüft werden werde. ( Link )

Der digitale Rubel ist noch nicht einmal in Umlauf, und die Bank von Russland ist bereits bereit, zu „erkunden“, wie dieses unterhaltsame neue Instrument der totalen Kontrolle – das von Davos, dem IWF und der G20 unterstützt wird – dazu verwendet werden kann, die grundlegende Menschenwürde einzuschränken und mit Füßen zu treten.

MW : Kommt Russland einer Impfpflicht näher?



Das Bild stammt von InfoBrics

Hinweis: Hier ist ein Zitat aus einem Ihrer letzten Beiträge:

Das russische Gesundheitsministerium möchte den Nationalen Kalender für vorbeugende Impfungen dahingehend ändern, dass eine COVID-Impfung für „gefährdete Kategorien von Bürgern“ verpflichtend werden könnte, wenn die wohlwollenden Gesundheitsbehörden des Landes der Ansicht sind, dass die „epidemiologische“ Situation eine weitere Runde von Zwangsimpfungen rechtfertigt…..

Natürlich würden alle neuen Impfpflichtverordnungen auch für Staatsbedienstete gelten , darunter Lehrer, Ärzte, Militärangehörige usw. Edward Slavsquat, Substack

RW: Wenn Russlands unternehmungslustiges Gesundheitsministerium – das unermüdlich daran arbeitet, die öffentliche Gesundheit zu schützen – entscheidet, dass sich „Covid“ in einem inakzeptablen Tempo „ausbreitet“, müssen sich verschiedene Kategorien von Bürgern entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder ihren Arbeitsplatz verlieren wollen. Dies ist natürlich immer noch eine freiwillige Impfung, denn die Russen haben die Wahl, ob sie einen Job haben oder sich einen unbewiesenen genetischen Schleim spritzen wollen, der in Zusammenarbeit mit AstraZeneca entwickelt wurde.

Es gibt viele hochintelligente Intellektuelle – wie etwa Aussie Cossack –, die weiterhin so tun, als hätte es in Russland nie eine obligatorische Covid-Impfung gegeben. Das ist sehr mutig, wenn man bedenkt, dass im Januar 2023 immer noch Hunderte von Russen von der Arbeit ausgeschlossen waren, weil sie sich weigerten, sich impfen zu lassen .

Das Gamaleya-Zentrum „aktualisiert“ seinen Covid-Impfstoff weiterhin, und die russische Regierung verkauft weiterhin diesen gefährlichen und kaum getesteten Schrott an Kinder . Ob die Covid-Impfung so allgegenwärtig und „normal“ werden wird wie die jährliche Grippeimpfung (die russischen Kindern sogar jedes Jahr in die kleinen Arme gestopft wird; ich weiß das, weil ich ein Dokument unterschreiben musste, das der Kindergärtnerin verbot, meinen 6-jährigen Sohn zu spritzen), ist eine offene Frage.

Aber man muss schon beeindruckend leichtgläubig sein, um zu glauben, dass die russische Regierung die Covid-Impfung eine rein freiwillige Angelegenheit bleiben lassen will. Die russische Gesundheitsbürokratie hat eine sehr schlechte Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Betrügereien der Pharmaindustrie/WHO aufzudecken . Wussten Sie, dass Sie einen HIV-Test machen müssen (ein alter Fauci-Betrug aus den 1980er-Jahren), um ein Arbeitsvisum in Russland zu bekommen? Nun, jetzt wissen Sie es.

MW: Hier ist ein Auszug aus einem Ihrer jüngsten Posts , der viele Leser überraschen wird, die glauben, dass Präsident Putin tatsächlich gegen die Davos-Leute und ihre globalistische Agenda ist:

„Um den Globalismus zu besiegen, übernimmt Moskau widerwillig, aber verantwortungsbewusst die globalistische Agenda….

Es gibt keine Möglichkeit, den technologischen „Fortschritt“ aufzuhalten, der von Davos, der G20, dem IWF, der Weltbank, den Vereinten Nationen und der WHO gefördert wird. Deshalb muss Moskau eng mit all diesen globalistischen Organisationen zusammenarbeiten, um die globalistische Parität mit dem kollektiven Westen aufrechtzuerhalten – andernfalls wird Russland nicht in der Lage sein, sich vor den Globalisten zu schützen.“

Und hier ist mehr aus einem anderen Beitrag:

„… fast jede gemeinsame Erklärung, die Moskau unterzeichnet (sei es eine G20-Erklärung, eine BRICS-Erklärung oder einfach nur ein mit Hilfe Pekings verfasster Wortsalat) enthält eine Passage, in der die wichtige Rolle der Weltgesundheitsorganisation, der Welthandelsorganisation und des Internationalen Währungsfonds gelobt wird? Dies scheint eine relevante Information zu sein.

Die russische Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie nicht die Absicht habe, aus der WHO, der WTO oder gar dem IWF auszutreten. Es wäre schön, wenn Cerise seinen Artikel aktualisieren könnte, um dieser unbestreitbaren Realität Rechnung zu tragen. Edward Slavsquat , Substack

Sie scheinen damit sagen zu wollen, dass Russland – obwohl es in der Ukraine gegen die westliche Oligarchie kämpft – in sozialpolitischen Fragen immer noch im Gleichschritt mit den Globalisten marschiert . Können Sie das etwas näher erläutern? Und welche Rolle spielt Putin in all dem? Ist er ein unwissender Komplize oder ein eifriger Teilnehmer?

RW: Bekämpft Moskau die westliche Oligarchie in der Ukraine? Gazprom pumpt seit dem ersten Tag der Sondermilitäroperation (SMO) Gas durch die Ukraine . Und das ist nicht die einzige natürliche Ressource, die russische „Unternehmer“ verzweifelt durch ukrainisches Territorium transportieren.

Ich habe noch nie davon gelesen, dass das Haus eines vom Westen unterstützten ukrainischen Oligarchen von einer russischen Rakete zerstört worden wäre. Tatsächlich ist es unwahrscheinlich, dass auch nur ein einziger westlicher Oligarch, egal wo, durch das SMO belästigt worden wäre. Im Gegenteil, es war eine wunderbare Gelegenheit, Geld zu verdienen – auch für russische Oligarchen .

Aber um auf den zweiten Teil Ihrer Frage einzugehen: Jeder, der die russischsprachigen Medien verfolgt, weiß, dass Moskau in Bezug auf seelenzerstörende Technokratie und andere Formen des „sicheren und bequemen“ gesellschaftlichen Fortschritts nahezu im Gleichschritt mit dem Westen ist. Tatsächlich würde ein objektiver Beobachter erkennen, dass Russland dem Westen bei der Umsetzung der von Davos und anderen gefeierten globalistischen Organisationen propagierten „Digitalisierung“ weit voraus ist.

Putin hat nichts Sinnvolles unternommen, um diesen Prozess zu verlangsamen . Indem er es ruhmreichen Patrioten wie Herman Gref erlaubt , KI, Biometrie, Viehkennzeichnung mit QR-Codes, Gesichtserkennungssysteme, „nachhaltige Entwicklung“ und andere trendige Technologieentwicklungen in Russland voranzutreiben, ist Putin ein unverbesserlicher Komplize all des widerlichen Wahnsinns, der Russland und jedes andere Land plagt.

Im Ernst, schauen Sie sich nur an, wie die russische Regierung Schulkinder behandelt (wie krankes, verdächtiges Vieh), und Sie werden verstehen, wohin dieses Land steuert. Kinder sind schließlich die Zukunft!

MW: Können Sie Ihre Ansichten zum Covid-19-Impfstoff zusammenfassen?

RW: Es ist schlimm.

MW: Sie sagen, dass „die Russen nicht besonders begeistert von der russischen Zentralbankchefin Elvira Nabiullina sind“. Ihrer Meinung nach „verachten die Sozialisten, die Monarchisten, die Neosowjets, die Konservativen, die militärischen Hardliner – mit wenigen Ausnahmen … alle Elvira und ihre digitalen Rubel.“

Später in Ihrem Artikel sagen Sie: „(Elvira) Nabiullina ist ein Symbol für die Verfolgung einer Wirtschaftspolitik, die den Interessen Russlands zuwiderläuft.“

Das ist ziemlich harte Kritik. Können Sie erklären, was hier vor sich geht? Warum sollte Putin jemanden auf eine so wichtige Position beordern, der – wie viele meinen – eine globalistische Agenda umsetzt?

RW: Das zweite Zitat stammt eigentlich von Nakanune.ru, einem linksgerichteten, unabhängigen Nachrichtensender mit Sitz in Jekaterinburg. Mit Ausnahme der staatlich finanzierten Medien hasst jeder Nachrichtensender in Russland Elvira Nabiullina und hält sie für eine globalistische Marionette, die aktiv daran arbeitet, Russland zu zerstören. Die Konservativen, die orthodoxen Hardliner, die Kommunisten, die Neo-Bolschiwiki, die Nationalisten – sie alle verachten Nabiullina. Das ist eine Tatsache, und warum sie den nichtrussischen Konsumenten „alternativer Nachrichten“ nie vermittelt wird, ist ein großes Rätsel.

Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum Putin diese Yale World Fellow-Absolventin für eine weitere Amtszeit als Gouverneurin der russischen Zentralbank nominiert hat, obwohl sie furchtbar ist und niemand sie mag . Wahrscheinlich ist dies Teil von Putins genialer Strategie, die Globalisten mit einer programmierbaren CBDC zu besiegen, die zu 100 % von einer IWF-gehorsamen Zentralbank kontrolliert wird, die unabhängig vom russischen Staat operiert.

MW: In unserem letzten Interview haben Sie eine mitreißende Zusammenfassung unserer gegenwärtigen Epoche geliefert, indem Sie sagten:

„Ich muss oft an jene beunruhigende Zeile von Alexis de Tocqueville denken : ‚Ich gehe von Zeitalter zu Zeitalter zurück, bis in die entfernteste Antike, doch ich finde keine Parallele zu dem, was sich vor meinen Augen abspielt: Da die Vergangenheit aufgehört hat, ihr Licht auf die Zukunft zu werfen, irrt der Geist des Menschen im Dunkeln umher.‘“

Mit jedem Tag, der vergeht, scheinen wir uns gewaltsam von unserer eigenen Vergangenheit zu trennen. Wir werden „umerzogen“, um ein neues Zivilisationsmodell zu akzeptieren. Dies geschieht auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene. Es reißt Familien auseinander.

Ich glaube, wir stehen vor einem Übel, das in der Menschheitsgeschichte seinesgleichen sucht.“ Edward Slavsquat Substack



Den Reaktionen nach zu urteilen, gibt es viele Leute, denen es genauso geht wie Ihnen … Meine letzte Frage an Sie lautet: Sind Sie noch immer so pessimistisch wie damals?

RW: Mike, ich möchte Ihnen (noch einmal) für dieses Interview danken – es ist nach wie vor der meistgelesene Beitrag in meinem Blog. Wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, fehlte es den Realitäten der russischen „öffentlichen Gesundheitspolitik“ im Jahr 2021 an „Genauigkeit“ (ich versuche hier, großzügig zu sein), und ich denke, unser Internetaustausch hat den Weg für eine faktenbasiertere, differenziertere Diskussion über Russlands „Covid-Reaktion“ geebnet.

Eigentlich bin ich ziemlich optimistisch in dem Sinne, dass ich akzeptiert habe, dass es keinen fünfdimensionalen, allmächtigen White-Hat-Twitter-Account gibt, der mich vor den westlichen Satanisten retten wird, und dass ich mich selbst retten muss – was eigentlich relativ schmerzlos, einfach und sogar unterhaltsam ist. Ich würde meine derzeitige Einstellung sogar als hoffnungsvoll bezeichnen. Aber ich verstehe den Pessimismus von jemandem, der die US-Regierung oder jede westliche Regierung satt hat; von jemandem, der sehnsüchtig auf die russische Regierung als Alternative blickt.

Das Problem dieser merkwürdigen Denkweise besteht darin, dass offiziellen Angaben zufolge rund 30 % der Russen von weniger als 10 Dollar pro Tag leben , Russland vor einer katastrophalen demografischen Krise steht (und es gibt kaum einen einfacheren Maßstab zur Einschätzung der Gesundheit und Verfassung einer Nation) und dass die russische Regierung ein fanatischer Verfechter einer Politik ist, die die letzten Reste grundlegender Menschenwürde untergräbt .

Aber ich bin ein Optimist. Ich konnte Kontakte zu Gleichgesinnten hier in Russland und auf der ganzen Welt knüpfen, und mein Leben hat sich dadurch erheblich verbessert. Ich kann das Leben leben, das ich leben möchte, ohne obszöne Entschuldigungen für das Unentschuldbare finden zu müssen.

Wir alle sollten uns von Wahrheit, Freundschaft und Liebe leiten lassen, und es ist wirklich erstaunlich, warum die sogenannten „alternativen Medien“ so besessen davon sind, Regierungen zu unterstützen, die der Welt nichts als mehr vom Gleichen (Traurigkeit) bieten. Es reicht jetzt. Wir haben alles, was wir brauchen.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht .

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst aus dem US-Bundesstaat Washington. Er begann seine Karriere 2002 als unabhängiger Bürgerjournalist mit dem Ziel, ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden zu fördern. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Riley Waggaman ist ein in Moskau lebender Autor. Er arbeitete für Russia Insider, RT und Press TV. Er schreibt für Russian-Faith.com und Anti-Empire.com. Auf seinem Substack-Konto schreibt er regelmäßig über Russland: Edwardslavsquat.substack.com

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Riley Waggaman und Mike Whitney , Global Research, 2024

(Visited 1 times, 1 visits today)