Stammtisch #32: Carlos A. Gebauer zum Revisionsurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Oktober

19. Oktober 2025 dieter Aufklärung, GEZ, Medien, Zukunft 0

Das Revisionsurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Oktober öffnet erstmals ein Fenster, um zu prüfen, ob der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk seine Programmvielfalt und Ausgewogenheit tatsächlich erfüllt – und signalisiert damit möglicherweise Hoffnung auf Reformen. Am Stammtisch des Sandwirts spricht Oliver Gorus mit Carlos A. Gebauer, einem der Anwälte der aktuellen Rundfunkklage. Gebauer erklärt die Sachlage, gewährt Einblicke – und teilt seine vernichtende Einschätzung, dass der ÖRR nach Abschluss des Verfahrens nicht so weitermachen können wird wie bisher.

(Visited 33 times, 22 visits today)
Stammtisch #32: Carlos A. Gebauer zum Revisionsurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Oktober
0 Stimmen, 0.00 durchschnittliche Bewertung (0% Ergebnis)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Ähnliche Artikel

Demo am Bundesverfassungsgericht: Anwälte für Aufklärung fordern Rücktritt von BVerfG-Chef Harbarth
Aufklärung

Demo am Bundesverfassungsgericht: Anwälte für Aufklärung fordern Rücktritt von BVerfG-Chef Harbarth

13. März 2022 dieter Aufklärung, Gesetze, Menschenrecht, Politik, Proteste, Recht, Zukunft 0

Am Freitag, dem 11. März 2022, findet ab 15 Uhr eine Demonstration vor dem Bundesverfassungsgericht im baden-württembergischen Karlsruhe statt. Veranstalter sind die „Anwälte für Aufklärung e.V.“. Neben Anwälten und Juristen werden laut dem Verein auch […]

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*