Staatsfunk auf Staatskurs

ARD braucht Gläubige, keine Zuschauer

Autor: Uli Gellermann (ratiomalgalerie)

Jede beliebige Meldung der Tagesschau – außer in den Bereichen Wetter und Sport – unterliegt der Unterwerfung unter den Staatskurs. Nur was der Staat mag, erblickt das Licht der Fernseher. Die MACHT-UM-ACHT beweist, Meldung für Meldung, diese religiöse Haltung: Der Staatsfunk will keine kritischen, nachdenklichen Zuschauer. Er will Gläubige.

Rollator-Terroristen

Typisches Beispiel ist die Meldung über die Rollator-Terroristen rund um Prinz Reuß. Die Rentner-Gang wird mit Vokabeln wie „mutmaßlich“, „angeblich“, „soll“, „offenbar“ zum Schrecken des Landes aufgeblasen. Denn verängstigte Untertanen lassen sich besser regieren als Mutige. Alle vereint der Staatsfunk in Angst und Schrecken.

Dass Ärzte ihren Eid ernst nehmen, ist für die ARD undenkbar

Auch wenn die Tagesschau über „Falsche Atteste in Pandemie“ erzählt und gleich in der Überschrift der Meldung kommentiert: „Das folgenarme Geschäft mit der Lüge“, bleibt die Staatsideologie sakrosankt. Die Damen und Herren mit staatlicher Pensionsberechtigung von der ARD behaupten a) Die Masken-Atteste vieler Ärzte seien Lügen und b) es sei ein Geschäft. Dass es trotz staatlicher Repressionen Ärzte gab und gibt, die ihren hippokratischen Eid ernst nehmen und ihren Patienten mit z. B. einer Asthma-Erkrankung eine Maskenbefreiung attestieren, ist für die Sesselfurzer in den Redaktionen undenkbar.

12.300 tote Kinder im Gaza-Streifen

Auch wenn die Tagesschau behauptet, „Israels Kriegsführung“ sei eine „Mit dem Rücken zur Wand“, wird der israelfreundliche Staatskurs verbreitet. Oder glaubt irgendjemand, dass die 12.300 Kinder im Gaza-Streifen von israelischen Soldaten ermordet worden sind, die mit dem Rücken zur Wand standen?

Staat für blutige Trikot-Werbung

Wenn schließlich vom Bundesligaklub Borussia Dortmund berichtet wird, bei dem der Rüstungskonzern Rheinmetall neuer Sponsor ist, blendet die Tagesschau die ablehnende Haltung vieler Fans aus. Der Staat will offensichtlich keine Kritik an einer blutigen Trikot-Werbung. Da macht die ARD doch gerne mit.

Lücken in der Manipulation

Es gibt Lücken in der ziemlich umfassenden Manipulation der ARD: Die Lücken sind die Köpfe jener Zuschauer, die wissen, dass man der Tagesschau nicht glauben darf. So gesehen kann die Maschine laufen und laufen und erreicht dann doch nicht ihr Ziel. Daran arbeitet die Analyse der MACHT-UM-ACHT.

Hier geht es zum Video:

