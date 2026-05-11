„Sprechen wir über Krebs, ja?“ – Der einzige Grund, warum Chemotherapie immer noch angewendet wird, ist, weil sie ein Multi-Milliarden-Geschäft ist

Seit 2011 spricht sich der amerikanische Naturheilkundler Dr. Peter Glidden öffentlich gegen den Einsatz von Chemotherapie zur Behandlung von Krebs aus.

Sie sei unwirksam, schädlich und werde nur noch wegen der enormen Gewinne eingesetzt, die sie der Pharmaindustrie und den Ärzten einbringe, sagte er.

Quelle: legitim

Dr. Peter Glidden ist ein zugelassener Naturheilkundler und ein ausgesprochener Verfechter ganzheitlicher Gesundheit. (Vgl. X) Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter „The MD Emperor Has No Clothes“ (vgl. Thrift Books) und die Trilogie „Leave Big Pharma Behind“.

Im Juli 2011 wurde er von iHealthTube interviewt. In dem Interview zitierte Dr. Glidden eine Studie aus dem Jahr 2004, die zu dem Schluss kommt, dass „Chemotherapie in mehr als 90 % der Fälle nicht wirkt. Dennoch ist sie eine der Hauptbehandlungen im Kampf gegen Krebs. Dr. Glidden erklärt, warum das immer noch so ist“, erklärte iHealthTube in der Videobeschreibung.

Die Studie mit dem Titel „The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies“ wurde 2004 in der Zeitschrift Clinical Oncology veröffentlicht. „Es war ein 12-jähriges Programm, eine 12-jährige Studie“, erklärte Dr. Glidden. „Sie untersuchten Erwachsene, die als Erwachsene an Krebs erkrankt waren, also keinen Krebs im Kindesalter, sondern Krebs im Erwachsenenalter.“

„Sie führten eine Metaanalyse dieser Menschen weltweit durch, die als Erwachsene an Krebs erkrankt waren, über einen Zeitraum von 12 Jahren, und die mit Chemotherapie behandelt wurden … Und die Ergebnisse? In 97 Prozent der Fälle wirkt die Chemotherapie nicht“, sagte er.

Der genaue Wortlaut der Autoren lautete: „In dieser evidenzbasierten Analyse haben wir geschätzt, dass der Beitrag der kurativen und adjuvanten zytotoxischen Chemotherapie zur 5-Jahres-Überlebensrate bei Erwachsenen in Australien 2,3 % und in den USA 2,1 % beträgt.“

„Warum wird [die Chemotherapie] also immer noch angewendet?“, fragte Dr. Glidden und beantwortete dann seine eigene Frage: „Es gibt einen einzigen Grund: Geld.“

Das Video mit dem Titel „Chemotherapie wirkt in 90 % der Fälle nicht“ ist weder auf der iHealthTube-Website noch auf dem iHealthTube-YouTube-Kanal verfügbar, aber Kopien davon wurden auf verschiedene Plattformen hochgeladen, darunter auf Rumble von Inner Light (siehe unten). Eine Abschrift des Clips können Sie HIER lesen.

Dr. Peter Glidden: „In 97 Prozent der Fälle wirkt die Chemotherapie nicht und wird dennoch aus einem einzigen Grund weiterhin angewendet“, hochgeladen am 26. November 2022 (5 Min.) (Vgl. rumble)

Falls Sie das obige Video auf Rumble nicht abspielen können, versuchen Sie es auf YouTube.

Faktenprüfer und ähnliche Akteure traten natürlich in Scharen auf, um Dr. Gliddens Behauptungen zu widerlegen, darunter auch Snopes, die 2016 einen „Faktencheck“-Artikel über die Aussagen von Dr. Glidden verfassten.

Einige Jahre später bezog sich Dr. Glidden während eines Webinars auf sein Interview aus dem Jahr 2011.

„Lassen Sie uns über Krebs sprechen, ja?“, sagte er. „Alles begann mit diesem Video, in dem ich vor einigen Jahren [2011] zu sehen war … Vor einigen Jahren hatte ich 82 Millionen Aufrufe, jetzt sind es über 100 Millionen. Ich habe einfach nur die Fakten genannt, die Wahrheit über eine Studie, die zeigte, dass Chemotherapie nur zu zwei Prozent wirksam ist.

„Natürlich löste das im Twitter-Universum einen Shitstorm aus, bei dem jeder und sein Bruder aus den Löchern kroch und mich als Quacksalber bezeichnete. Also dachte ich, es sei an der Zeit, ein ernsthaftes Gespräch über Krebs zu führen.“

Er führte einige Zahlen zu Krebsfällen in den USA an. „Im Jahr 2016 gab es etwa 1.685.000 neue Krebsfälle und fast 600.000 Krebstote – das entspricht 4.620 neuen Krebsfällen pro Tag und 1.630 Todesfällen durch Krebs.“

„Sagen Ihnen diese Zahlen nun etwas über ein Gesundheitssystem, das den Kampf gegen den Krebs gewinnt?“ Nein. Er erklärt dann, wie Statistiken genutzt werden, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, damit sie das Gegenteil behaupten können.

„Während Sie übrigens von der Propaganda in den Mainstream-Medien überschwemmt werden, die zum großen Teil von der Pharmaindustrie finanziert wird, haben diese Ihre Gutmütigkeit ausgenutzt“, sagte er.

„Sie zeigen Kinder mit Krebs und Erwachsene, die Krebs hatten und sich die Haare abgeschnitten haben, um sich mit ihren Brüdern und Schwestern sowie Eltern, die an Krebs erkrankt sind, solidarisch zu zeigen. Sie nutzen Bilder wie diese und Verweise auf die Hightech-Industrie, um uns ein Gefühl der intellektuellen Unterlegenheit zu vermitteln. Und die Botschaft, die hier vermittelt wird – präsentiert von der Propagandamaschinerie der Pharmaindustrie – lautet: ‚Wenn die Ärzte es nicht herausfinden können, kann es niemand. Du musst einfach aus dem Weg gehen und allem vertrauen, was die Leute in den weißen Kitteln sagen, denn sie sind eine Million Mal schlauer als du.‘“

Anschließend ging er auf die Geschichte der Chemotherapie ein. „Die Chemotherapie wurde aus Beobachtungen mit Senfgas im Zweiten Weltkrieg entwickelt … Mediziner stellten fest, dass Soldaten, die Senfgas ausgesetzt waren, eine verminderte Anzahl weißer Blutkörperchen aufwiesen. Also nutzten diese Leute von der Yale University, Goodman und Gilman, es 1943 zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms, einer Krebserkrankung der weißen Blutkörperchen.“ (Vgl. The Pharmacologist)

Dr. Glidden fuhr fort: „Dies war 1943 der allererste Einsatz der Chemotherapie zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms. Was die Frage aufwirft: Wie wirksam ist diese Behandlung?

„Nicht besonders.“

„Im Jahr 2016 gab es schätzungsweise 72.580 neue Fälle von Non-Hodgkin-Lymphom, und 20.000 Menschen starben in jenem Jahr.“

„Nicht besonders wirksam.“

„Aber keine Sorge, sie ist voller Nebenwirkungen … mindestens 500.000 Menschen im Vereinigten Königreich leiden nach einer Krebsbehandlung unter schlechter Gesundheit oder Behinderungen.“

„Man muss kein Idiot sein, um zu erkennen, was hier vor sich geht“, sagte er. „Man muss nur dem Geld folgen.“

„Onkologen, die Chemotherapie einsetzen, erhalten einen direkten Anteil an den Gewinnen aus dem Verkauf der Chemotherapeutika … Schulmediziner haben keine Ahnung, was Krebs verursacht, und doch ist es gut für sie, denn je mehr Menschen mit Krebs diagnostiziert werden, desto mehr werden in die Chemotherapie geschleust, was für die Medizinindustrie extrem profitabel ist, aber absolut schreckliche Ergebnisse hat.“

„Chemotherapie ist eine unwirksame Behandlung für Krebs“, sagte er. „Der einzige Grund, warum sie immer noch angewendet wird, ist, dass sie eine gigantische Geldquelle ist.“

Wallach’s Warriors: Webinar zur Chemotherapie – Dr. Glidden, hochgeladen am 24. August 2021 (22 Min.) (Vgl. YouTube)

Weitere Videos von Dr. Glidden finden Sie auf seinem YouTube-Kanal.

Quelle: The Exposé

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