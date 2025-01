SPEKTAKULÄR – Anrittsrede AUF DEUTSCH von Donald Trump – REVOLUTION der VERNUNFT

Heute war die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der U.S.A. und er hielt eine bewegende Rede über eine Rückkehr der Politik zu VERNUNFT und christlichen Werten, die Amerika groß gemacht haben. Er legte in seiner Rede eine Politik für Amerika zuerst und das Wohl und die Interessen der Bürger nach Sicherheit, wirtschaftlichem Wachstum, bezahlbarer Energie und vielem mehr dar. Donald Trump kündigte an eine Rekord von ca. 100 Erlässen als U.S. Präsident an seinem ersten Tag zu unterzeichnen, was ein Rekord in der 250-jährigen Geschichte der Demokratie der U.S.A. ist. Er will die linke radikale Agenda der Biden-Regierung und den Green Deal widerrufen und die WOKE Ideologie aus Schulen, Universitäten, Militär und Behörden verbannen. Dieses Beispiel von Donald Trump kann als Vorbild dienen, welche politische Wende wir auch in Deutschland brauchen.

