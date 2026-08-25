SPD Politikerin wütet bei NGO-Skandal-Zeugin | Brisantes Video aufgetaucht

Ach wie toll ist „UnsereDemokratie“.

Hülya Iri, Ex-SPD-Ratsfrau in Hannover, mit einem Stein vor dem Haus der Zeugin. Was davor geschah.

Ihr Verein „Integrationsarbeit Kronsberg“ erhielt Förderzusagen von rund 1,2 Millionen Euro; rund 530.000 Euro sollen auf Iris Privatkonto geflossen sein, weitere 155.000 an ihre Tochter. Eine Hinweisgeberin warnte die SPD in Hannover seit Anfang 2024 mehrfach schriftlich – ohne Antwort. Wenige Wochen nach ihrem Gang zur JUNGEN FREIHEIT standen Iri und ihr Mann vor ihrem Haus: zerschlagene Scheiben, eingeschlagene Frontscheibe und auf Türkisch eine Drohung, die nach der uns vorliegenden Übersetzung sinngemäß lautet, am Ende warte der Tod auf sie. Im Juli durchsuchte das Landeskriminalamt vier Objekte und vollstreckte Vermögensarreste von knapp 700.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an; es gilt die Unschuldsvermutung.

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