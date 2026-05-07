Spahn will mehr Geld

Korruption ohne Gericht und Haft

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Über eine Million Menschen sind in Deutschland obdachlos. Wer die deutschen Straßen betritt und nicht blind ist, kann die brutale Wahrheit erkennen: Die Bettler hungern. Die Statistik spricht vornehm von „Ernährungsarmut“ und meint „Hunger“. Mehr als drei Millionen Menschen im reichen Deutschland müssen hungern. Aber es gibt eine kalte, mitleidlose Schicht von korrupten Typen, denen das völlig egal ist. Der typische Repräsentant dieser verkommenen Gruppierung ist der Chef der CDU-Fraktion im Bundestag Jens Spahn. Dem Mann steht die Gier ins Gesicht geschrieben. Er will die automatische Erhöhung der Bundestags-Diäten auf 12.330 Euro monatlich beibehalten.

Der Masken-Deal

Jens Spahn wurde in der Zeit des Corona-Regimes berühmt, als er einen Auftrag für die schädlichen Masken in Höhe von 5,9 Milliarden Euro „freihändig“ an ein ihm bekanntes Unternehmen vergab. „Freihändig“ heißt, dass die öffentliche Ausschreibung und die Prüfung der Aufträge zugunsten eines dunklen, mafiösen Verfahrens ausgeschaltet wurden. Wieviel von diesen Milliarden bei Herrn Spahn verblieben sind, ist bisher unbekannt.

Diäten als Schweigegeld

Die Sonderermittlerin zum Maskendal, Margareta Suthof, wurde im März 2023 unter dubiosen Umständen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die gesetzlosen Zustände während einer angeblichen Pandemie – einer Seuche, die es nur in den Medien gab und nicht in Wirklichkeit – haben nie ein ordentliches Gericht oder ein Parlament der Aufklärung gefunden. Dieses System soll jetzt noch mit einer Diäten-Erhöhung belohnt werden. Unter legalen Umständen müsste die Erhöhung als „Schweigegeld“ begriffen werden. Aber da die Mehrheitsmedien die Corona-Hysterie getragen und verbreitet haben, da sie Mitschuldige einer Panik-Kampagne waren, ist nicht zu erwarten, dass sie für die Aufklärung der Corona-Korruption zur Verfügung stehen.

Was macht die Volks-Gewalt?

Gäbe es noch eine unabhängige Justiz, wäre das jetzt ihre Stunde. Aber die deutsche Justiz hat an das Medien-Virus geglaubt und Vollzug gemeldet: Allein im Amtsgericht Berlin Tiergarten wurden im Jahr 2021 2000 „Corona-Verfahren“ verhandelt. Wer knietief im Sumpf einer Fake-Pandemie steckt, wer sich zum Komplizen der Jagd auf Maskenverweigerer gemacht hat, von dem ist keine Selbstreinigung zu erwarten. Es wird das Volk sein, dass die Drecksarbeit machen muß. Denn „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ behauptet das Grundgesetz. Wo die Gewalt des Volkes denn wirklich hingeht, ist seit der deutschen Revolution von 1848/1849 unklar. Zwar gelang der Revolution eine Demokratisierung Deutschlands, aber die Ziele der Revolution gingen im Verlauf der Jahrzehnte gegen die neuen Eliten verloren. Wo die Gewalt heute hingeht, wird unklar bleiben, wenn das Volk keinen weiteren, besseren Versuch unternimmt.

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