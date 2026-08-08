Von Stefano di Lorenzo (globalbridge)

Am 3. August kamen bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf den Schwarzmeer-Ferienort Gelendschik sieben Menschen ums Leben, darunter drei Kinder. Gelendschik liegt in der Region Krasnodar im Süden Russlands. Es ist unklar, was das Ziel des Angriffs war. Sieben Zivilisten tot: Wozu?

Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete die Ukraine als ein von der NATO und der EU finanziertes Terroristenland: „Im Herzen Europas agiert eine Terroristenbande, die den Staatsapparat der Ukraine besetzt hat. Die Geldgeber des Terrorismus sind die NATO-Staaten. Vor nicht allzu langer Zeit hatten die NATO und die EU noch Nulltoleranz gegenüber dem Terrorismus erklärt. Nun sind sie selbst zu einem integralen Bestandteil internationaler terroristischer Aktivitäten geworden.“

Zwei Tage zuvor, am 1. August, starben fünf Menschen bei einer Explosion in einem gehobenen italienischen Restaurant im Zentrum von Moskau. Das Ziel des Anschlags war ein russischer General. Stattdessen kam der Schwiegersohn des Generals ums Leben. Unter den Opfern befand sich auch die Kurierin, die die Bombe überbrachte — eine Frau, die höchstwahrscheinlich unwissentlich für die Operation missbraucht und geopfert wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine solche Taktiken anwendet.

Wird der Sommer in Russland zu heiß?

Angesichts dieser Anschläge könnte man davon ausgehen, dass die Russen in einer ständigen Atmosphäre der Panik und Angst leben müssten. Das Schüren von Panik und Angst könnte durchaus das Ziel der ukrainischen Anschläge sein. Doch seit 2022 haben die Russen gelernt, mit Widrigkeiten zu leben. Die ukrainische Kampagne, „den Krieg nach Russland zurückzubringen“, mag zwar an der Oberfläche des ruhigen russischen Alltags in Moskau, Sankt Petersburg und anderen Städten gekratzt haben, doch scheint sie weit davon entfernt zu sein, das soziale Gefüge der Normalität völlig zu erschüttern.

In den letzten Jahren wurde den Europäern die Realität des russischen Alltags ausschließlich durch die Brille des Krieges dargestellt. Doch für die meisten Russen war der Krieg in der Ukraine etwas, das im Hintergrund ablief, unabhängig davon, ob sie die Handlungen der Regierung bezüglich der Ukraine gutheißen oder nicht.

Angesichts der ukrainischen Angriffe auf russisches Territorium, die zunehmend Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern, würde man erwarten, dass das Land in Kriegsbereitschaft ist und die allgemeine Stimmung trübt. Doch der russische Charakter lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Der Sommer kommt nur einmal im Jahr, und die Russen wollen ihn nicht verschwenden. Die Russen haben nicht ständig nur den Krieg im Kopf. Im August hat sogar die russische Duma, das russische Parlament, wegen der Ferien geschlossen.

Russland ist groß und die Welt auch

Russland ist riesig und es gibt viele Orte, an denen man den Urlaub verbringen kann. Während sich bis vor einem Jahr noch viele für die Krim entschieden hätten, scheint ein Urlaub auf der Krim in diesem Jahr eher problematisch zu sein. Es gibt jedoch viele andere Reiseziele. 12 % der Russen planten ihren Urlaub in einem der vielen Ferienorte am Schwarzen Meer, während weitere 12 % in andere Regionen Russlands reisen wollten.

In diesem Jahr plante jedoch ein Drittel der Russen, ihren Urlaub einfach zu Hause zu verbringen. Etwa 11 Prozent planten keinen Sommerurlaub. Weitere 10 Prozent wollten ihren Urlaub in der Datscha, dem traditionellen Landhaus außerhalb der Stadt, verbringen.

Nur 6 % hatten vor, ins Ausland zu fahren. Die Hälfte davon würde in die Türkei reisen, die bei russischen Touristen traditionell sehr beliebt ist. Da türkische Fluggesellschaften von den EU-Sanktionen nicht betroffen sind, haben sie ihre Flüge von und nach Russland nicht eingestellt.

Für jene Russen, die gerne Europa besuchen würden, könnte es schwieriger werden. Andrej ist ein 30-jähriger IT-Spezialist aus Moskau. Vor nicht allzu langer Zeit studierte er in Italien. Im Jahr 2023 kehrte er dann nach Russland zurück. Die Lage in Russland war nicht einfach, doch Andrej sagte, dass er sich „nur in Russland als vollwertiger Mensch fühlen könne“. Seine Freundin, eine in Moskau lebende russisch-amerikanische Doppelstaatsbürgerin, reiste im Juli nach Italien. Andrej konnte sie nicht begleiten.

„Europa verschließt seine Türen vor Russland“, sagt Andrej. „Ich hätte drei Monate im Voraus ein Touristenvisum beantragen sollen.“ Andrej merkt außerdem an, dass Europa zwar Russen von Reisen abhält, Russland hingegen die Bedingungen für ausländische Besucher mit dem vor drei Jahren eingeführten elektronischen Visum gelockert hat. Das Verfahren dauert nur fünf Tage.

„Russische Bürger, die nichts mit der Situation zu tun haben und sie nicht ändern können, werden bestraft. Während das ‚böse Russland‘ seine Türen für alle öffnet.“

Italien gehört zu den Ländern, die weiterhin Visa für russische Touristen ausstellen. Im vergangenen Jahr wurden 477.000 Schengen-Touristenvisa für russische Staatsangehörige ausgestellt. Auf Italien, Frankreich und Spanien entfielen drei Viertel aller Visa. Viele europäische Länder haben die Erteilung von Touristenvisa an russische Staatsbürger fast vollständig eingestellt, darunter Schweden, die Niederlande, Polen und Tschechien. Vor der Pandemie im Jahr 2020, als der Reiseverkehr zwischen der EU und Russland noch normal war, wurden mehr als 4 Millionen Visa an russische Staatsbürger ausgestellt.

Andere Russen, die neugierig auf die Welt außerhalb Russlands sind, wählen zunehmend Asien als Urlaubsziel. Vietnam ist ein sehr beliebtes Land. Ekaterina reiste stattdessen mit ihrem spanischen Freund nach Japan und Südkorea. Dort sind für russische Staatsbürger zwar weiterhin Visa erforderlich, doch „ein japanisches oder koreanisches Visum zu bekommen, ist im Vergleich zu einem europäischen sehr einfach“, sagt Ekaterina, die früher in Spanien und der Schweiz gelebt hat, aber seit 2022 nicht mehr in Europa war.

Auch Ljudmila, eine Journalistin aus Moskau, war seit 2021 nicht mehr in Europa. Ihre Tochter lebt in Polen, in Łódź, einer Stadt, die Ljudmila früher sehr liebte, insbesondere weil diese die Hauptstadt der polnischen Filmindustrie ist. Ljudmila hat jedoch nicht vor, in nächster Zeit dorthin zu reisen. „Ich möchte nicht dorthin gehen, wo man mich nicht liebt“, sagt Ljudmila.

Apokalyptische Fantasien

Letztes Jahr warnte ein berühmter deutscher Historiker, es könnte „der Sommer des Friedens“ werden. Interessanterweise sind es nun westliche, pro-russische Publikationen, die massiv die Idee verbreiten, dass dies der letzte Sommer des Friedens sein wird.

In Russland ist der Ton jedoch weniger dramatisch. Die meisten Russen sitzen nicht zu Hause und fordern die Regierung nicht auf, sich für die ukrainischen Angriffe auf Russland an Europa zu rächen. Manche mögen sich zwar eine entschlossenere Lösung der Ukraine-Frage wünschen, doch es ist schwer zu sagen, ob sie eine große Gruppe darstellen. Noch weniger Russen würden sich einen Angriff auf ein NATO-Land wünschen, da sie sehr wohl verstehen, dass dies zu einer direkten Konfrontation mit der NATO führen würde. Die Russen hegen keine Weltuntergangsfantasien. Sie träumen nicht davon, die gesamte europäische Zivilisation zu zerstören.

*Alle Namen wurden geändert

Die russische Schwarzmeerküste ist ein beliebtes Ferienziel der Russen. Warum die Ukraine Gelendschik – in der Mitte der Karte – beschossen hat, wo sich nur russische Zivilisten in den Badeferien befinden, ist nicht nachvollziehbar. Manche Kommentatoren glauben, dass die Ukraine damit die russische Bevölkerung zum Aufstand gegen die Regierung motivieren möchte. Die Realität ist das Gegenteil. Viele Russen erwarten vom Kreml, dass er endlich ein härteres Vorgehen gegen die Ukraine einleitet. (Red.)

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