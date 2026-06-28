So wird unsere Wirtschaft gezielt zerstört – „Es ist ein Plan!“ Heiko Schöning bei AUF1 [gekürzte Version]

Warum wird Europa abgeräumt und ausgeblutet? Bestsellerautor und Analyst Heiko Schöning sprach im AUF1-Interview über die aktuelle Weltlage. Dabei zeigte er die Zusammenhänge unterschiedlichster Entwicklungen auf, wie sie bisher noch keiner bemerkte und von denen die meisten auch noch nie etwas hörten. Kla.TV bringt deshalb für Sie, verehrte Zuseher, eine gekürzte Version des Gesprächs. Schöning geht es hierbei darum, die Auswirkungen der globalen Ereignisse auf Europa aufzuzeigen. Er sprach auch darüber, wie die wirtschaftliche Vernichtung durchgezogen wird und Unternehmer das Land verlassen. Wie das Ganze jeden von uns betreffen wird, ist bereits erkennbar. [weiterlesen bei kla.tv]

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