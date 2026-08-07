Die Notlage in Spaniens nordafrikanischer Enklave Ceuta hat eine heftige Online-Debatte über die mögliche Rolle Israels bei den Bemühungen ausgelöst, Madrid für seine unverhohlene Unterstützung Palästinas zu bestrafen. Die Spekulationen verschärften sich, nachdem Nutzer sozialer Medien Artikel wieder aufgriffen, die Anfang dieses Jahres von pro-israelischen Analysten veröffentlicht worden waren. Diese argumentierten, Israel und die USA sollten Marokko bei dessen Anspruch auf Ceuta und Melilla unterstützen, um Druck auf Spanien auszuüben. (Vgl.ynetnews.com)

Quelle: legitim

Israelische Quellen enthüllten, dass Michael Rubin, Senior Fellow am American Enterprise Institute, im März Marokko dazu aufgerufen hatte, einen neuen „Grünen Marsch“ in die spanischen Enklaven zu organisieren. In einem Beitrag für das in den USA ansässige Middle East Forum schlug Rubin vor, dass Marokkaner sich mit Bulldozern Ceuta und Melilla nähern, unbewaffnet in die Gebiete vordringen und die marokkanische Flagge hissen sollten. Er stellte den Vorschlag als Reaktion auf das dar, was er als Spaniens „antikoloniale Heuchelei“ bezeichnete. (Vgl. meforum.org)

Ein weiterer Artikel, der im April von der israelischen Nachrichtenseite Ynet veröffentlicht wurde, empfahl, dass Israel seinen Einfluss in Washington nutzen könnte, um Marokko dabei zu helfen, Ceuta und Melilla „zurückzugewinnen“. Der Autor, Amine Ayoub, Fellow beim Middle East Forum, sprach sich für Rabats Gebietsanspruch aus, um Spanien dafür zu bestrafen, dass es die Politik der USA und Israels in Frage stellt. (Vgl. ynetnews.com)

Ayoub schlug drei Möglichkeiten vor, wie Israel Druck ausüben könnte: Direkte diplomatische Signale zur Unterstützung Marokkos, Lobbyarbeit über Washington und wiederholte Vorwürfe der Heuchelei gegen Spanien wegen dessen Anerkennung Palästinas. Er kam zu dem Schluss, dass die Unterstützung Marokkos bei der „Rückeroberung“ von Ceuta und Melilla ein NATO-Mitglied „bestrafen“ würde, das die Politik der USA und Israels in Frage gestellt habe.

Diese früheren Vorschläge haben die Online-Debatte über die aktuelle Krise angeheizt. Der Kommentator Bruno Maçães verwies auf den Artikel vom April und merkte an, dass pro-israelische Analysten Israel dazu gedrängt hätten, Marokko dabei zu helfen, die Kontrolle über Ceuta zu übernehmen, um Spanien für seine Unterstützung Palästinas zu bestrafen:

Analysten von israelisch finanzierten Thinktanks argumentierten bereits im April, Israel solle Marokko dabei helfen, Ceuta einzunehmen, um Spanien zu bestrafen. — Bruno Maçães (@MacaesBruno) 31. Juli 2026 (Vgl. x.com)

Ein bekannter Kommentator auf X, der Netanjahus Tweet teilte, in dem dieser Muslime dazu aufrief, Ceuta zu übernehmen, fragte:

Wenn die Situation in Ceuta das Ergebnis der ‚anti-israelischen spanischen Linken‘ ist, warum hat Yair Netanjahu dann 2019 Araber und Muslime dazu aufgerufen, ‚Ceuta zu befreien‘? Warum hat die Times of Israel immer wieder Meinungsbeiträge veröffentlicht, in denen so getan wurde, als müsse Ceuta befreit werden? Diese ganze … (Vgl. x.com) — Mel (@Villgecrazylady) 31. Juli 2026 (Vgl. x.com)

Diese ganze Farce wurde von Zionisten inszeniert, um Spanien eine Lektion zu erteilen und anderen Nationen ein Exempel zu statuieren, falls sie sich nicht fügen.

Zudem wurden Details bekannt, wonach Israels oberste Diplomatin in Spanien, Dana Erlich, im April bestritten hatte, dass die israelische Regierung erwäge, Marokkos Ansprüche auf Ceuta und Melilla zu unterstützen. Sie beharrte darauf, dass diese Angelegenheit nicht zu den Prioritäten der Netanjahu-Regierung gehöre. (Vgl. en.hespress.com)

Das Wiederauftauchen der Artikel fiel zeitlich mit dem Ansturm von Tausenden von Menschen zusammen, die auf dem Land- und Seeweg aus Marokko einreisten. Dadurch wurde das Aufnahmesystem der Enklave überfordert und Spanien wurde dazu veranlasst, polizeiliche und militärische Verstärkung zu entsenden. Mindestens 19 Leichen wurden aus dem Wasser geborgen, als spanische und marokkanische Einsatzkräfte Maßnahmen ergriffen, um weitere Überfahrten zu unterbinden.

Diese Vermutungen stützten sich zudem stark auf einen Zwischenfall im Mai 2021, als rund 8.000 Menschen nach Ceuta einreisten, nachdem die marokkanischen Grenzkontrollen während eines diplomatischen Streits mit Spanien offenbar gelockert worden waren. Der damalige spanische Verteidigungsminister warf Marokko „Erpressung“ vor, während der Zustrom weithin als Vergeltungsmaßnahme für Madrids Entscheidung interpretiert wurde, dem Führer der Polisario-Front der Westsahara, Brahim Ghali, medizinische Behandlung zukommen zu lassen. (Vgl. reuters.com)

Marokkos enge militärische und nachrichtendienstliche Beziehungen zu Israel haben die Spekulationen noch verstärkt. Die beiden Länder unterzeichneten 2021 ein Verteidigungsabkommen, das die Zusammenarbeit im Bereich der Nachrichtendienste, die militärische Beschaffung und die Rüstungsindustrie umfasst. Seitdem spielen in Israel hergestellte Drohnen und andere Waffen eine immer wichtigere Rolle bei der Modernisierung des marokkanischen Militärs.

Spanien hat sich unterdessen zu einem der lautstärksten Kritiker Israels in Europa entwickelt. Madrid erkannte im Mai 2024 den Staat Palästina an und verhängte daraufhin ein Waffenembargo gegen Israel. Es verbot Schiffen, die Treibstoff für das israelische Militär transportieren, die Nutzung spanischer Häfen und sperrte Flugzeuge, die Waffen nach Israel transportieren, aus dem spanischen Luftraum aus. Israel verurteilte die Maßnahmen als antisemitisch, woraufhin Spanien seinen Botschafter zurückrief, um Konsultationen durchzuführen.

Quelle: Middle East Monitor

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