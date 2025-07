Andrew Korybko (korybko.substack)

Alles begann damit, Trump zu verleiten, zu denken, dass die Ukraine Billionen von Dollar an Seltenen Erden hat.

RT veröffentlichte zwei kritische Artikel über Lindsey Graham, „Vordenker des Ersten Weltkriegs: Hier ist Amerikas gefährlichster Mensch“ und „ Graham droht Putin: US-Kriegsfalke eskaliert Rhetorik im Einklang mit der Militärlobby“, kurz nachdem Trump seinen neuen dreigleisigen Ansatz gegenüber der Ukraine angekündigt hatte. Diese Analyse hier erwähnte bereits, dass Graham einer der Verantwortlichen für die Manipulation von Trump gegen Putin war, während die jetzige weiter ausarbeiten wird, wie dies zu der prominenten Rolle kam, die er spielte.

Graham ist der Liebling der Verteidigungsindustrie, an den sie im Laufe der Jahre großzügig gespendet haben, wie Yahoo Finance, The Intercept und Sputnik, et al. Forbes berichtete auch über die Spenden, die er von über einem Dutzend Milliardären erhalten hat. Die erste Gruppe spendet ihm, da sie Einrichtungen in seinem Bundesstaat South Carolina haben, während die zweite dies tut, seit sie in diese Unternehmen investiert haben. Graham wird verdächtigt, auch in sie zu investieren, was seitdem zu einer toxischen symbiotischen Beziehung geworden ist.

Er Kriegstreiber gegen Staaten wie Russland, um mehr Verteidigungsausgaben zu rechtfertigen, die Verteidigungsunternehmen, die ihm gespendet haben, erhalten mehr staatliche Verträge, und er wiederum profitiert von steigenden Aktienkursen und weiter und so weiter. Obwohl Trump sein politischer Verbündeter ist, drohte sein Wahlkampfversprechen, den ukrainischen Konflikt zu beenden, Grahams Endergebnis zu treffen, wenn er ins Amt zurückkehrte und es wieder gut machte, weshalb er sich bemühte, ihn zu stoppen. Das erklärt, warum er im Sommer 2024 plötzlich über die Seltenerdmetalle der Ukraine sprach.

Er behauptete zuerst, dass sie 10-12 Billionen Dollar wert seien, wiederholte ihren „mehr als eine Billion Dollar“ nach dem Besuch bne Intellinews and The Telegraphin Kiew im August und erklärte dann Ende November nach der Wahl, dass „Donald Trump einen Deal machen wird, um unser Geld zurückzubekommen, um uns mit Seltenerdmetallen zu bereichern.“ Dennoch wurde im Frühjahr ein geändertes Abkommen vereinbart, was predictedzu weiteren US-Waffenpaketen führen sollte.

Sobald Trump von Graham dazu verleitet wurde, zu denken, dass die Ukraine Billionen von Dollar an Seltenerdmetallen besaß, einschließlich unter russisch kontrolliertem Boden, den Kiew als sein eigenes beansprucht, versuchte der Liebling der Verteidigungsindustrie Trump zu täuschen, zu denken, dass Putin während ihrer Gespräche „ihn mittippte“. Graham ist einer der offensten Verbündeten Trumps und sie sind auch golfGolffreunde also erhielt er sein Vertrauen, das dann ausgenutzt wurde, um ihn gegen Putin zu manipulieren, um das „Neues Zelt“ zum Entgleisen zu bringen.

Ein schneller Frieden mit Russland ohne Stellvertreterkrieg oder zumindest eine Krise mit China kurz danach hätte Fragen über das größte Budget des Pentagons von einer Billion Dollar aufgeworfen, für das Graham auf Geheiß seiner Spender seiner Verteidigungsindustrie eingesetzt hat, mit denen er eine toxische symbiotische Beziehung hat. Indem Graham ihre gemeinsamen, vom Steuerzahler finanzierten Finanzinteressen förderte, brachte Graham Trump nicht nur dazu, die US-Beteiligung an dem Konflikt zu eskalieren, sondern auch, innerhalb von 50 Tagen bis zu 100 % Zölle gegen Russlands Handelspartner zu drohen.

Beide sind Verrat an seiner Basis, da die Eskalation die USA in einen weiteren für immer Krieg verwickelt werden könnte, wie MAGA-Vordenker Steve Bannon im Januar warnte, ganz zu schweigen von der Gefahr des Dritten Weltkriegs durch Fehlkalkulation, während 100% Zölle auf China den US-Verbrauchern stark schaden könnten, wenn sie das letzte Mal sind. Graham könnte sich jedoch weniger darum kümmern, da mehr Konflikte mit Russland und Spannungen mit China für ihn profitabel sind. Sein enger Freund John McCain glaubte zumindest wirklich an seine Kriegstreiberei, während Graham es nur zur Selbstbereicherung tut.

