„So geht Demokratie“ – Weidel und BWS-Kandidatin entlarven ÖRR-Journalist wegen Brandmauer

HINWEIS: BILDER VON POLITIKERN & PERSONEN IN THUMBNAILS SIND IN DER REGEL KI-GENERIERT. Ich bin kein Journalist. Meine Äußerungen enthalten ein hohes Maß an Satire, Ironie und Polemik. Ich will niemanden beleidigen, die Meinungsfreiheit sollte meine Polemik einbegreifen. Ich berufe mich auf das Zitatrecht.

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Sag niemals nie, Frau Weidel.

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