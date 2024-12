So entkommen Sie der Schuldenfalle des US-Bundes. Die US-Schulden belaufen sich jetzt auf 36 Milliarden Dollar!

Von Ellen Brown (globalresearch)

Die US-Staatsverschuldung hat gerade die Marke von 36 Milliarden Dollar überschritten, nur vier Monate nachdem sie bereits 35 Milliarden Dollar überschritten hatte, was einem Anstieg von 2 Milliarden Dollar im Jahresvergleich entspricht. Die Daten für das dritte Quartal liegen noch nicht vor, aber die Zinszahlungen als Prozentsatz der Steuereinnahmen stiegen im dritten Quartal 2024 auf 37,8 % , den höchsten Wert seit 1996. Das bedeutet, dass die Zinsen über ein Drittel unserer Steuereinnahmen verschlingen.

Die gesamten Zinsen für das Haushaltsjahr erreichten 1,16 Milliarden Dollar und überstiegen damit erstmals die Milliarde. Das entspricht 3 Milliarden Dollar pro Tag . Zum Vergleich: Mit geschätzten 11 Milliarden Dollar oder weniger als vier Tagen Bundeszinsen ließe sich die durchschnittliche Miete für alle Obdachlosen in Amerika für ein Jahr bezahlen. Allein die Schäden durch Hurrikan Helene in North Carolina werden auf 53,6 Milliarden Dollar geschätzt, für die der Staat voraussichtlich nur 13,6 Milliarden Dollar an Bundeshilfe erhält. Die Finanzierungslücke von 40 Milliarden Dollar ist ein Betrag, den wir in weniger als zwei Wochen an Zinsen für die Staatsschulden abbezahlen.

Die derzeitige Schuldenentwicklung ist eindeutig nicht tragbar, aber was lässt sich dagegen tun? Steuererhöhungen und Haushaltskürzungen können das künftige Schuldenwachstum zwar bremsen, aber das Grundproblem lösen sie nicht: Schulden, die so massiv angewachsen sind, dass allein die Zinsen dafür die Ausgaben für öffentliche Güter verdrängen, die der Hauptzweck der Regierung sind.

Die Kreditaufnahme ist tatsächlich inflationärer als Drucken

Mehrere Finanzkommentatoren haben angedeutet, dass es uns besser geht, wenn das Finanzministerium das Geld für den Haushalt direkt und schuldenfrei ausgeben würde. Martin Armstrong, ein Wirtschaftsprognostiker mit einem Hintergrund in Informatik und Rohstoffhandel, behauptet, wenn wir das gleich getan hätten, läge die Staatsverschuldung nur bei 40 Prozent des heutigen Wertes. Tatsächlich, so argumentiert er, seien heute dieselben Schulden wie Geld, nur dass sie mit Zinsen verbunden sind. Bundesanleihen können auf dem Repo-Markt als Sicherheit für gleichwertige Kredite hinterlegt werden, und die Sicherheiten können mehrmals „rehypothekarisch belastet“ (wiederverwendet) werden, wodurch neues Geld geschaffen wird, das die Geldmenge genauso erhöht, wie es der Fall wäre, wenn es direkt wäre ausgegeben würde.

Chris Martenson, ein weiterer Wirtschaftsforscher und Trendprognostiker, fragte in einem Podcast vom 21. November: „Welcher große Schaden würde entstehen, wenn das Finanzministerium einfach sein eigenes Geld direkt ausgeben und es nicht leihen würde?“ … Sie geben immer noch zu viel aus, Sie haben wahrscheinlich immer noch Inflation, aber jetzt zahlen Sie keine Zinsen darauf.“

Das Argument für Kreditaufnahme statt Gelddrucken ist, dass die Regierung vorhandenes Geld leiht und so die Geldmenge nicht erhöht. Das war wahr, als das Geld aus Gold- und Silbermünzen bestand, aber heute ist es nicht mehr wahr. Tatsächlich ist die Kreditaufnahme heute inflationärer und erhöht die Geldmenge stärker, als wenn sie direkt ausgegeben würde, und zwar aufgrund der Art und Weise, wie die Regierung Kredite aufnimmt. Sie gibt Wertpapiere (Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen) aus, die von ausgewählten „Primärhändlern“ (meist sehr großen Banken) versteigert werden. Zitat aus Investopedia :

Da die meisten modernen Volkswirtschaften auf dem Reservebankwesen basieren , können Primärhändler, wenn sie Staatsanleihen in Form von Staatsanleihen kaufen, ihre Reserven erhöhen und die Geldmenge durch das Verleihen von Geld ausweiten. Dies wird als Geldmultiplikatoreffekt bezeichnet .

Somit „erhöht die Regierung die Barreserven im Bankensystem“ und „die Erhöhung der Reserven erhöht die Geldmenge in der Wirtschaft“. Kapital und Zinsen der Wertpapiere werden bei Fälligkeit gezahlt, aber sie werden mit geliehenem Geld bezahlt. Tatsächlich wird die Schuld nie zurückgezahlt, sondern nur von Jahr zu Jahr zusammen mit den darauf fälligen Zinsen verlängert. Die Zinsen werden zusammengesetzt, es entsteht eine zunehmende Menge an Schulden gegen Zinsen und die Geldmenge und die Inflation steigen.

Die US-Währung sollte von der US-Regierung ausgegeben werden

Weit über 90 Prozent der heutigen US-Geldmenge wird nicht von der Regierung, sondern von privaten Banken im Rahmen ihrer Kreditvergabe ausgegeben. Thomas Edison argumentierte 1921: „Es ist absurd zu behaupten, unser Land könne 30 Millionen Dollar in Anleihen und nicht 30 Millionen Dollar in Bargeld ausgeben. Beides sind Zahlungsversprechen, aber das eine Versprechen mästet die Wucherer, während das andere dem Volk hilft.“

Die Regierung könnte eine Erhöhung der Schulden vermeiden, indem sie wie Präsident Lincoln das Geld für ihren Haushalt in Form von US-Noten oder „Greenbacks“ druckt. Donald Trump räumte 2016 ein, dass die Regierung niemals zahlungsunfähig werden müsse, „weil man das Geld druckt“, und schloss sich damit Alan Greenspan, Warren Buffett und anderen an. Das schreibt Prof. Stephanie Kelton in einem Blog vom 2. Dezember 2024. Alternativ könnte das Finanzministerium Münzen im Wert von einigen Billionen Dollar prägen. Die Verfassung gibt dem Kongress die Befugnis, Geld zu prägen und dessen Wert zu regulieren, und der Wert der von ihm geprägten Münzen ist nicht begrenzt. In einem 1982 initiierten Gesetz beschloss der Kongress, Mengen und Nennwerte der meisten Münzen zu begrenzen, doch eine Sonderbestimmung erlaubte die Prägung von Platinmünzen in beliebiger Höhe zu Gedenkzwecken. Philip Diehl , ehemaliger Leiter des US-Münzamts und Mitverfasser des Gesetzes zur Platinmünze, bestätigte, dass die Münze gesetzliches Zahlungsmittel sein werde:

Mit der Prägung der Platinmünze im Wert von 1 Billion Dollar würde der Finanzminister eine Autorität ausüben, die ihm der Kongress seit mehr als 220 Jahren routinemäßig erteilt hat – und zwar aufgrund einer Vollmacht, die dem Kongress in der Verfassung ausdrücklich zusteht (Artikel 1, Abschnitt 8).

Um zu verhindern, dass der Kongress seine Mittel überhöht, könnte – wie bisher – eine Haushaltsobergrenze eingeführt werden , obwohl die Bedingungen dafür wahrscheinlich überarbeitet werden müssten.

Beseitigung der Schulden

Diese Manöver würden zwar ein Anwachsen der Staatsverschuldung verhindern, aber die Billionen-Dollar-Zinslast auf den bestehenden 36 Billionen Dollar Schulden würde sie noch immer nicht beseitigen. Die einzige dauerhafte Lösung ist die Tilgung der Schulden selbst. Im alten Mesopotamien, als der König der Gläubiger war, geschah dies mit regelmäßigen Schuldenerlassjahren – man strich einfach die Schulden. (Siehe Michael Hudson, And Forgive Them Their Debts .) Aber das ist heute nicht mehr möglich, weil die Gläubiger private Banken und private Investoren sind, die einen vertraglichen Anspruch auf Zahlung haben, und die US-Verfassung verlangt, dass die Regierung ihre Schulden fristgerecht begleicht.

Eine weitere Möglichkeit ist eine Finanztransaktionssteuer, die sowohl die Einkommens- als auch die Umsatzsteuer ersetzen könnte und dennoch genug einbringt, um den Staat zu finanzieren und die Schulden zu tilgen. Siehe Scott Smith, A Tale of Two Economies: A New Financial Operating System for the American Economy (2023) und meinen früheren Artikel hier . Aber diese Lösung wird seit Jahren diskutiert, ohne im Kongress Fuß zu fassen.

Eine weitere Alternative besteht darin, dass die Federal Reserve die Schulden bei Fälligkeit aufkauft. In den letzten Jahren hat das Finanzministerium schätzungsweise 30 % seiner Schulden als kurzfristige Schuldverschreibungen statt als 10- oder 30-jährige Anleihen ausgegeben. Infolgedessen mussten im Jahr 2023 rund 31 % der ausstehenden Schulden erneuert werden . Wie üblich wurden diese einfach in neue Schulden umgewandelt. Doch das fast ein Drittel, das im Haushaltsjahr 2025 fällig wird, könnte von der Federal Reserve auf dem freien Markt gekauft werden. Sie ist verpflichtet, ihre Gewinne nach Abzug ihrer Kosten an den Staat auszuschütten , wodurch die Schulden praktisch zinslos würden. Zinslose Schulden, die in den Büchern geführt und verlängert werden, erhöhen das Bundesdefizit nicht. Wenn ein Drittel der ausstehenden Schulden zu viel ist, um es in einem Jahr zu monetarisieren und der Inflation zu entgehen, könnte dieses Manöver auf mehrere Jahre ausgedehnt werden.

Um eine solche Maßnahme einer „unabhängigen“ Fed anzuordnen, wäre eine Änderung des Federal Reserve Act erforderlich, aber der Kongress hat die Befugnis , ihn zu ändern, und hat dies im Laufe der Jahre bereits mehrmals getan. Die kommende Regierung schlägt noch radikalere Maßnahmen vor, darunter die Abschaffung der Einkommensteuer, die Schließung der Fed , eine Wirtschaftsprüfung der Fed oder ihre Fusion mit dem Finanzministerium. Die Bundeszinsen haben sich nach April 2022 , als die Fed eine „quantitative Straffung“ einleitete, fast verdoppelt. Sie reduzierte ihre Bilanz, indem sie Bundesanleihen im Wert von über 2 Billionen Dollar in die Wirtschaft verkaufte, die Geldmenge reduzierte und den Leitzins auf bis zu 5,5 % anhob. Man könnte argumentieren, dass die Fed die Geldpolitik zu stark verschärft hat und diesen Trend umkehren muss, indem sie Bundesanleihen kauft und so neues Geld in die Wirtschaft pumpt.

.

.

So vermeiden Sie Hyperinflation

Beunruhigte Ökonomen behaupten , eine Hyperinflation wie in der Weimarer Republik sei die unvermeidliche Folge der staatlich ausgegebenen Geldmenge. Doch wie Michael Hudson betont : „Jede Hyperinflation in der Geschichte wurde dadurch verursacht, dass der Schuldendienst des Auslands den Wechselkurs zum Einsturz brachte. Das Problem war fast immer auf die Währungsprobleme während des Krieges zurückzuführen, nicht auf die inländischen Ausgaben.“

Die direkte Ausgabe von Geld wird die Preise nicht in die Höhe treiben, wenn die Mittel dazu verwendet werden, das inländische Angebot an Gütern und Dienstleistungen zu erhöhen. Angebot und Nachfrage steigen dann gemeinsam und die Preise bleiben stabil. Die Geschichte hat dies gezeigt, am dramatischsten vielleicht in China. Die Chinesische Volksbank steuert die Geldmenge mit verschiedenen Mitteln, unter anderem durch das Drucken von Geld . In 28 Jahren, von 1996 bis 2024, wuchs Chinas Geldmenge (M2) um das 52-fache oder 5.200 % , ohne dass es zu einer Hyperinflation kam . Die Preise blieben stabil, weil die Mittel in die Steigerung des BIP flossen, das wiederum zusammen mit der Geldmenge stieg .

Die Preisinflation während der Covid-Krise wurde darauf zurückgeführt, dass die Fed die fiskalischen Zahlungen des Kongresses an Verbraucher und Unternehmen monetarisiert und so die Nachfrage (die zirkulierende Geldmenge) erhöht hat, ohne das Angebot (Güter und Dienstleistungen) zu erhöhen. Doch die Fed von San Francisco kam zu dem Schluss, dass der Anstieg der weltweiten Versand- und Transportkosten aufgrund von Covid sowie Lieferverzögerungen und -rückstände stärker zum Anstieg der Gesamtinflation in den Jahren 2021 und 2022 beigetragen haben als dieser fiskalische Anreiz. Das Warenangebot hätte erhöht werden können – die Hersteller hätten ihre Produktion steigern können, um auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren –, wenn nicht mehr als 700.000 als „nicht systemrelevant“ eingestufte Produktionsbetriebe geschlossen worden wären, was zum Verlust von drei Millionen Arbeitsplätzen führte.

Schulden gegen produktives Eigenkapital tauschen

Gelddrucken ist nicht inflationär, wenn das Geld für produktive Zwecke ausgegeben wird und das BIP im Gleichschritt ansteigt. Aber wie können wir sicher sein, dass das neue Geld auch produktiv eingesetzt wird? Heutzutage neigen die Banken und anderen großen Institutionen, die als erste neu ausgegebenes Geld erhalten, eher dazu, es spekulativ zu investieren und so die Preise bestehender Vermögenswerte (Eigenheime, Aktien usw.) in die Höhe zu treiben, ohne neue Waren und Dienstleistungen zu schaffen.

Der Wirtschaftsblogger Martin Armstrong weist darauf hin, dass schuldengeplagte Länder unter anderem deshalb eine Lösung anstreben, weil sie ihre Schulden gegen Eigenkapital in Produktivvermögen tauschen. Mexiko, Polen, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn und die USA selbst haben dies bereits getan . Finanzminister Alexander Hamilton bewältigte mit dieser Lösung die erdrückende Schuldenlast des ersten US-Kongresses. Staats- und Bundesschulden wurden zusammen mit Gold gegen Anteile an der First US Bank getauscht, die eine Dividende von 6 % auszahlte. Anschließend gab die Bank US-Währung mit dem bis zu zehnfachen dieser Kapitalbasis aus, und zwar nach dem Modell der Teilreserve, das die Banken noch heute verwenden. Sowohl die First als auch die Second US Bank sollten das verarbeitende Gewerbe und die Produktion unterstützen, heißt es in Hamiltons Report on Public Credit .

Dem Hamilton-Modell folgt HR 4052 , das National Infrastructure Bank Act of 2023 (NIB), das derzeit im Kongress anhängig ist. Der NIB-Vorschlag sieht vor, privat gehaltene Bundeswertpapiere (Staatsanleihen) gegen stimmrechtslose Vorzugsaktien der Bank zu tauschen. Die Zinsen auf die Anleihen würden weiterhin an die Anleger gehen, zusammen mit einer Aktiendividende von 2 %. Dadurch würden weder die Schulden noch die Zinsen beseitigt, aber wenn die Federal Reserve Bundeswertpapiere auf dem freien Markt kaufen und sie gegen NIB-Aktien tauschen würde, blieben die Wertpapiere im Wesentlichen zinslos, da die Fed wiederum verpflichtet ist, ihre Gewinne nach Abzug ihrer Kosten an das Finanzministerium abzuführen.

Direkte Kreditvergabe an produktive Unternehmen

Eine weitere Möglichkeit, neu ausgegebenes Geld zur Steigerung des Waren- und Dienstleistungsangebots zu verwenden, besteht darin, dass die Federal Reserve direkt Kredite an produktive Unternehmen vergibt. Dies war tatsächlich die Absicht des ursprünglichen Federal Reserve Act. Abschnitt 13 des Gesetzes erlaubt es den Federal Reserve Banks, Noten, Wechsel und Schecks aus tatsächlichen Handelsgeschäften zu diskontieren, wie sie beispielsweise für landwirtschaftliche, industrielle oder kommerzielle Zwecke ausgegeben wurden – mit anderen Worten, direkte Kreditvergabe für Produktion und Entwicklung. „Diskontierung von Commercial Paper“ ist ein Prozess, bei dem Finanzinstituten kurzfristige Kredite unter Verwendung von Commercial Paper als Sicherheit gewährt werden. ( Commercial Paper sind unbesicherte kurzfristige Schulden, die normalerweise mit einem Diskont ausgegeben werden und zur Deckung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lagerbeständen und anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten verwendet werden. Der „Diskont“ stellt den Zinssatz für den Kreditgeber dar.) Laut Prof. Carl Walsh, der 1991 im Newsletter der Federal Reserve Bank of San Francisco über den Federal Reserve Act schrieb :

In der Präambel wird sehr deutlich dargelegt, dass ein Zweck des Federal Reserve Act darin bestand, eine Möglichkeit zur Diskontierung kommerzieller Kredite zu schaffen. In seinem Bericht über den Gesetzesentwurf sah der Banken- und Währungsausschuss des Repräsentantenhauses ein grundlegendes Ziel des Gesetzesentwurfs in der „Schaffung eines gemeinsamen Mechanismus zur Kreditvergabe an Banken, die über solide Vermögenswerte verfügen und diese liquidieren möchten, um die legitimen kommerziellen, landwirtschaftlichen und industriellen Anforderungen ihrer Klientel zu erfüllen.“

Robert Hockett, Professor an der Cornell Law School, erläuterte diesen Entwurf in einem Artikel in Forbes im März 2021:

[D]ie Gründer des Federal Reserve Systems im Jahr 1913 … entwarfen so etwas wie ein Netzwerk regionaler Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen . … Jede der zwölf regionalen Federal Reserve Banks sollte Entwicklungsunternehmen, die diese benötigten, direkt oder indirekt (über lokale Banken) kurzfristige Finanzierungen zur Verfügung stellen. Dies taten sie, indem sie Commercial Papers der Unternehmen, die sie benötigten, „ diskontierten“ – also kauften … [B]ei der Festlegung, welche Arten von Commercial Papers diskontiert werden sollten, war und ist das Federal Reserve Act ironischerweise recht eindeutig: Diskontkredite der Fed dienen ausschließlich „produktiven“ und nicht „spekulativen“ Zwecken.

Heute ist die Diskontierung von Commercial Papers ein großes Geschäft , aber die Kreditgeber sind privat und die Kreditnehmer sind große Institutionen, die Commercial Papers im Nennwert von 100.000 Dollar oder mehr ausgeben. Abgesehen von ihrer Notfall- Finanzierungsfazilität für Commercial Papers, die von 2020 bis 2021 und von 2008 bis 2010 betrieben wurde , ist die Fed nicht mehr im kommerziellen Kreditgeschäft tätig. Gleichzeitig haben kleine Unternehmen Schwierigkeiten, eine erschwingliche Finanzierung zu finden .

In einer Fortsetzung seines Artikels vom März 2021 erklärte Hockett, dass die Verfasser des Federal Reserve Act, insbesondere Carter Glass und Paul Warburg, im Wesentlichen der Real Bills Doctrine (RBD) folgten. Diese zuvor als „kommerzielle Kredittheorie des Bankwesens“ bekannte Theorie besagte, dass Banken Kreditgeldeinlagen in ihren Bilanzen schaffen könnten, ohne eine Inflation auszulösen, wenn das Geld gegen durch Commercial Papers besicherte Kredite ausgegeben würde. Wenn die Kreditnehmer ihre Kredite aus ihren Verkaufserlösen zurückzahlten, würde das neu geschaffene Geld die Schulden einfach aufheben und erlöschen lassen. Ihre Absicht war, dass die Banken ihre kommerziellen Kredite mit einem Abschlag am Diskontierungsfenster der Fed verkaufen könnten, um ihre Bilanzen für weitere Kredite freizugeben. Hockett schrieb:

Die RBD besagte in ihrer groben Formulierung, dass Inflation und Deflation nicht nur weniger wahrscheinlich, sondern praktisch unmöglich seien, solange die Kreditvergabe von endogenem [von Banken geschaffenem] Kreditgeld produktiv und nicht spekulativ gehalten würde. Und die Erfahrungen der deutschen Banken während des Hamiltonschen Wachstumswunders im späten 19. Jahrhundert, mit dem der deutsche Einwanderer Warburg, selbst Bankier, bestens vertraut war, schienen dies zu bestätigen. Das Gleiche galt für Glass‘ Erfahrungen mit der Kreditvergabe an die Landwirtschaft im amerikanischen Süden.

Prof. Hockett schlug vor, die Fed zu regionalisieren und sie von den derzeit 12 Federal Reserve-Banken auf viele Banken auszuweiten. Er schrieb im August 2021 :

Mit der Zeit könnten wir uns sogar vorstellen, dass es zu einer Ausbreitung staatlicher Banken kommen wird, die mehr oder weniger dem sehr erfolgreichen Modell der Bank of North Dakota folgen und sich über mehrere Bundesstaaten ausbreiten. Diese Banken könnten dann nicht nur gemeinnützige Bankdienstleistungen für alle anbieten, sondern auch den regionalen Fed-Banken dabei helfen, geeignete Empfänger für die Liquiditätshilfe der Fed zu finden.

Das Ergebnis, sagte er, werde „eine Fed sein , die zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückkehrt , eine Fed, die auf die unterschiedlichen lokalen Bedingungen in einer sich ausbreitenden kontinentalen Republik reagiert, eine Fed, die nicht mehr übermäßig in Banken involviert ist, deren wichtigste, wenn nicht einzige Aktivität darin besteht, auf Preisbewegungen in sekundären und tertiären Märkten zu spekulieren, anstatt in die Primärmärkte zu investieren, die unsere „echte“ Wirtschaft ausmachen. Kurz gesagt, es wird etwas sein, das einer echten Volksbank nahekommt , nicht nur einer Bankenbank .“

*

Dieser Artikel wurde zuerst als Original auf ScheerPost.com veröffentlicht .

Ellen Brown ist Anwältin, Gründerin des Public Banking Institute und Autorin von dreizehn Büchern, darunter Web of Debt , The Public Bank Solution und Banking on the People: Democratizing Money in the Digital Age . Ihre über 400 Blog-Artikel sind auf EllenBrown.com veröffentlicht . Sie schreibt regelmäßig für Global Research.

