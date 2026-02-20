Es spielt ein Doppelspiel, indem es sich als Verbündeter mit gemeinsamen konservativen Werten präsentiert, während es die Augen vor der Energieerpressung der Ukraine verschließt, die ihre politische Opposition stärken, ihren Import russischer Energie reduzieren und sie dazu zwingen könnte, teurere US-Energie zu importieren.

Der slowakische Premierminister Robert Fico beschuldigte die Ukraine, Ungarn zu erpressen, indem er absichtlich die Reparaturen an der Druschba-Pipeline verzögerte, durch die sie Öl aus Russland erhalten, nachdem es Ende Januar beschädigt wurde. Russland beschuldigte die Ukraine, die Ukraine beschuldigte Russland, während Fico sich weigerte, Partei zu ergreifen. Dies fiel mit der Slowakei und Ungarn zusammen, die darum baten, dass Kroatien den Import von russischem Öl durch seine Pipeline zu ihnen erlaubt. Der Wirtschaftsminister wies dies jedoch unter Berufung auf Sanktionen und Sicherheitsbedenken zurück.

Auf jeden Fall verleiht Ficos Behauptung der jüngsten Behauptung seines Amtskollegen Viktor Orban, dass die Ukraine jetzt Ungarns Feind für die Gefährdung ihrer Energiesicherheit sei, Glaubwürdigkeit, was auch bei der Slowakei der Fall ist, auch wenn Fico Orbans Rhetorik nicht aus irgendeinem Grund wiederholt. Es ist auch wahr, dass die Ukraine tatsächlich ihre Länder erpresst, deren Behauptung Kremlsprecher Dmitri Peskow zustimmte und fügte hinzu: „Es ist unmöglich, es anders zu interpretieren.“

Fico spekulierte, dass dies „auf die kompromisslose Haltung Ungarns zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine zurückzuführen ist … Wenn Ungarn ihrer EU-Mitgliedschaft zustimmt, kommen vielleicht Öllieferungen an“, aber es gibt wohl mehr. Die Slowakei teilt die gleiche Haltung gegenüber dem EU-Mitgliedsangebot der Ukraine wie Ungarn, und keiner von ihnen bewaffnet die Ukraine, nachdem Fico das Programm seines Vorgängers nach seiner Rückkehr Ende 2023 ausgesetzt hat. Die Ukraine erpresst sie daher nicht nur, sondern bestraft sie auch.

Im ungarischen Kontext läuft dies auf eine weitere Form der Einmischung hinaus, um die Energiekosten vor den nächsten Parlamentswahlen im April zu erhöhen, mit der Erwartung, dass dann mehr Wähler ihre Stimmzettel für seinen pro-EU- und -ukrainischen Gegner abgeben könnten. Ebenso kann man daher schließen, dass die Ukraine die regierungsfeindliche Stimmung in der Slowakei erhöhen will, vielleicht mit der Absicht, nachfolgende Pläne zu ermöglichen, dort mit der Zeit eine Farbrevolution zu orchestrieren.

Denn so freundlich wie Außenminister Marco Rubio während seines jüngsten Besuchs in ihren Ländern gegenüber Fico und Orban war, auch durch seine de facto Unterstützung der letzteren vor den bevorstehenden Wahlen, hat Trump 2.0 die Ukraine nicht für ihre absichtlich verzögerten Pipeline-Reparaturen verurteilt. Tatsächlich wurde im vergangenen November argumentiert, dass „trump erwartet, dass orban mit polens vision für mitteleuropa zusammengeht“, was beinhaltet, sich in eine drehscheibe für die zerstreuung teurerer us-lng in der gesamten region zu verwandeln.

Die USA spielen daher ein Doppelspiel gegenüber der Slowakei und Ungarn, indem sie sich als Verbündeter mit gemeinsamen konservativen Werten präsentieren, während sie die Augen vor der Erpressung / Strafe der Ukraine von ihnen verschließen, die ihre politische Opposition stärken und ihren Import russischer Energie radikal reduzieren könnten. Schließlich wollen die USA Russlands Energieverkäufe an sie als Teil ihres Plans ersetzen, um diese globale Industrie zu kontrollieren, die der russische Außenminister Sergej Lawrow kürzlich in einem Interview angesprochen hat.

Aus diesen Gründen sollten sich die Slowakei und Ungarn nicht von der vorgetäuschten Freundschaft der USA täuschen lassen, da sie ihre Interessen immer noch rücksichtslos auf ihre Kosten durch die Hände der Ukraine vorantreibt, was die USA auch laut Orbans Argument darüber, warum die Ukraine jetzt als solche betrachtet werden sollte, zu ihrem Feind macht. Dennoch ist trotzdem eine gewisse gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit immer noch möglich, und weder Fico noch Orban sollten für die Aufnahme von Rubio verantwortlich gemacht werden, da dies zurückgewiesen hätte, Trumps Zorn zu provozieren.

