SILBER wird Unobtainium – APMEX schließt die Tür: 10.000$ MINIMUM

Während Japan seine Anleihen verkauft und der Yen kollabiert, erreicht Silber neunzig Dollar. Doch der wahre Schock kommt woanders: APMEX hat eine zehntausend Dollar Mindestbestellgrenze eingeführt. Der physische Markt wird systematisch für Kleinanleger geschlossen. Gleichzeitig zahlt Shanghai einhundertsechsundzwanzig Dollar pro Unze, während der Westen bei neunzig handelt. Diese Arbitrage saugt das Metall aus den westlichen Lagern. Die CME ändert die Margin-Regeln, Trump droht Powell mit Entlassung, und industrielle Giganten kaufen direkt bei den Minen. Hao Hong prognostiziert einhundertfünfzig Dollar bis Jahresende. Das ist kein normaler Bullenmarkt. Das ist das Endspiel des Fiat-Systems. Wer jetzt kein physisches Metall besitzt, wird es nicht mehr bekommen.

