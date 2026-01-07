SILBER wird Unobtainium – APMEX schließt die Tür: 10.000$ MINIMUM

Während Japan seine Anleihen verkauft und der Yen kollabiert, erreicht Silber neunzig Dollar. Doch der wahre Schock kommt woanders: APMEX hat eine zehntausend Dollar Mindestbestellgrenze eingeführt. Der physische Markt wird systematisch für Kleinanleger geschlossen. Gleichzeitig zahlt Shanghai einhundertsechsundzwanzig Dollar pro Unze, während der Westen bei neunzig handelt. Diese Arbitrage saugt das Metall aus den westlichen Lagern. Die CME ändert die Margin-Regeln, Trump droht Powell mit Entlassung, und industrielle Giganten kaufen direkt bei den Minen. Hao Hong prognostiziert einhundertfünfzig Dollar bis Jahresende. Das ist kein normaler Bullenmarkt. Das ist das Endspiel des Fiat-Systems. Wer jetzt kein physisches Metall besitzt, wird es nicht mehr bekommen.
Die Rohstoffgiganten Rußland und China befinden sich offensichtlich im Clinch mit den Finanzgiganten des anglo-zionistischen Westens. Ausgang ungewiß. Den Rohstoffgigant Venezuela hat Trump gerade eingemeindet. Die Kleinen sollen natürlich beim Mitspielen nie gewinnen, wie es sich für eine Scheindemokratie gehört. APMEX fordert für die Kleinen einen für sie schwer erreichbaren Mindesteinsatz von 10.000$, während die Comex für sie den Einsatz vermindert, damit sie überhaupt erst mitspielen können und nie das Material einmal bekommen, sondern höchstens bei Nachschußpflicht rausgeschmissen werden oder durch Regeländerung mit Papiergeld abgefunden werden. Der Autor verfolgt jedoch wie John Ag mit seiner Darstellung auch eine Absicht, daß die Kleinen ihr Silber nicht jetzt verkaufen, damit es den Großen fehlt, und die Hausse weitergeht.
Die Attacke auf den Silberpreis von vorgestern wurde noch nicht ausgebügelt! Er oszilliert gemäß MMNEWS jetzt um -4 %. Holzauge sei wachsam!
