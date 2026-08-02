Silber-Crash – ein 100-Milliarden-Dollar-Coup der Finanzmafia

4. August 2026 dieter Allgemein 0

Nachdem der Silberpreis lange Zeit auf niedrigem Niveau verharrte, explodierte er ab Mitte 2025 regelrecht. Silber erreichte im Januar einen historischen Höchststand. Doch schon am darauffolgenden Tag kam es zum größten Kurseinbruch der Edelmetallmärkte seit 2013. Wie konnte es dazu kommen? Alles, was hierbei geschah, liest sich wie ein Krimi. Lassen Sie sich mitnehmen in die Aufdeckung der Geschehnisse durch Kla.TV! [weiterlesen bei kla.tv]

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