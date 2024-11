Sie zahlen für die ganze Welt!

Haben Sie es gewusst?

Was soll’s? Interessiert ja doch niemandem. Der deutsche Michel lässt sich halt gerne von seinen Gewählten ausplündern und für dumm verkaufen. Staatsfunk sei Dank.

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)