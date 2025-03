Sie zahlen Einkommenssteuer, dann Steuern auf Einkäufe und dann persönliche Vermögenssteuer auf das, was Sie besitzen und für das Sie bereits Steuern mit versteuertem Geld gezahlt haben

Folgendes trifft auch auf die Bananen Republik Deutschland (BRD) zu:

Quelle: legitim

Das Einkommenssteuersystem in den USA ist der größte Betrug der Geschichte und sollte abgeschafft werden, vor allem, wenn die Bürger nach ihrem Einkommen besteuert werden, während die Bundesregierung Billionen von Dollar druckt und verschwendet.

Die Bürgerinnen und Bürger werden in Bezug auf ihr Einkommen, ihre Ausgaben, ihren Besitz und ihren Nachlass auf mehreren Ebenen besteuert – einschließlich Einkommens-, Umsatz-, Vermögens- und Erbschaftssteuer -, was ungerecht und ausbeuterisch ist.

Obwohl die Bürgerinnen und Bürger Steuern für die Infrastruktur zahlen, werden immer noch Mautgebühren für Straßen, Brücken und Tunnel erhoben, was darauf hindeutet, dass die Steuergelder nicht effektiv für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Die Besteuerung von lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln und die ständige Besteuerung von Fahrzeugen und Häusern sind nicht zu rechtfertigen und belasten die Bürger nur finanziell.

Die Regierung missbraucht Steuergelder für Luxus und ausländische Kriege. Schlimmer noch, sie hat 87.000 neue IRS-Beamten eingestellt (IRS = Internal Revenue Service, Bundessteuerbehörde), um die Tyrannei durchzusetzen und Konservative ins Visier zu nehmen. Letztlich ist die Abschaffung der IRS die einzige praktikable Lösung.

Ja, es ist an der Zeit, den größten Betrug in der Geschichte der USA abzuschaffen – die Einkommensteuer. Fragen Sie sich selbst, warum werden Sie von der Bundesregierung auf Ihr Einkommen besteuert, um für Schulen, Straßen, Brücken und das Militär zu zahlen, aber die Bundesbehörden drucken Geld in Billionenhöhe und verschwenden es, veruntreuen es und geben es für ihre eigenen Luxusurlaube aus?

Fragen Sie sich selbst, warum Sie auf das Geld, das Sie verdienen, besteuert werden, dann auf das Geld, das Sie davon übrig haben, wenn Sie es ausgeben, dann wieder auf die Dinge, die Sie besitzen und die Sie mit diesem doppelt besteuerten Geld gekauft haben, und dann wieder, wenn Sie sterben und Ihre Angehörigen das dreifach besteuerte Geld erben, das übrig ist? Das nennt sich Erbschaftssteuer, und die Regierung hat ihre Hände wieder in Ihrem bereits versteuerten Geld. Was für ein riesiger Betrug das alles ist. Sind Sie schon wütend?

Warum werden unser Einkommen, unsere Ausgaben, unser Besitz und unser Vermögen nach dem Tod besteuert?

Man kauft also ein Fahrzeug, bezahlt die Steuern dafür beim Kauf und zahlt dann jedes Jahr die persönliche Grundsteuer dafür. Wie lässt sich das rechtfertigen? Man kauft also ein Haus, zahlt jedes Jahr Steuern darauf, und zwar mit dem Nettoeinkommen, das übrig bleibt, nachdem man 20 Prozent Steuern an die Bundesregierung, Steuern an den Staat, Steuern an die Gemeinde, Steuern auf Produkte, Steuern auf Dienstleistungen, Bearbeitungsgebühren, Zinsen für Geld, das man sich leihen muss, weil man pleite ist, gezahlt hat, und was dann? Konkurs? Auch dafür fallen Gebühren an.

Sie zahlen also angeblich Steuern, damit die Regierung Geld hat, um Straßen, Brücken und Tunnel zu reparieren und bei Bedarf neue zu bauen, aber wissen Sie was? Es ist an der Zeit, die Mautgebühren für diese Straßen, Brücken und Tunnel zu bezahlen. Warum sind die Mautgebühren so hoch? Was ist aus den Steuern geworden, mit denen das alles bezahlt wird? Jede Großstadt hat einen „Pass“ für alle Brücken, Tunnel, neue „Schnellstraßen“ und so weiter. Und warum? Sie glauben, Sie sparen Geld? Sie haben gerade das Vierfache an Steuern bezahlt, meine Freunde. Deshalb nennt man sie „Rush Hour“, weil man sich beeilt, um noch mehr von seinem Nettogeld auszugeben und für alles, wofür man bereits Steuern bezahlt hat, zur Kasse gebeten wird.

Warum werden Lebensmittel besteuert? Zahlen die Landwirte nicht Steuern auf ihr Land, ihr Saatgut und ihre landwirtschaftliche Ausrüstung? Zahlen die Lieferfahrer und ihre Unternehmen nicht Steuern auf die Lastwagen, die sie für den Transport der Waren benutzen? Warum sind die Steuern auf Lebensmittel und Dienstleistungen höher als andere Steuern? Was macht das für einen Unterschied, wenn es sich um Betrug handelt? Ist das so, damit die Bevölkerung so sehr damit beschäftigt ist, über die Unterschiede zu verhandeln, dass sie nicht merkt, dass sie auf der ganzen Linie abgezockt wird?

Warum zahlen wir Steuern für das Militär, wenn wir in Kriegen kämpfen, für die wir nie gestimmt haben? Warum geben wir all unsere Waffen an andere Länder, die Kriege verlieren, in die sie sich niemals hätten einmischen dürfen, wie die Ukraine und Israel? Wir werden mit dem Vierfachen an Steuern belastet oder müssen wegen „Steuerhinterziehung“ ins Gefängnis, aber die Steuern kommen nie für etwas auf, das uns zugute kommt.

Deshalb hat Biden 87.000 neue IRS-Beamten eingestellt, um die Tyrannei gegen alle Konservativen durchzusetzen und die Mittelschicht auszulöschen. Können Sie es jetzt sehen? Ich hoffe und bete, dass Trump die IRS abschafft, denn sie ist das größte Schneeballsystem, das je erfunden wurde. Es ist nicht einmal verfassungsgemäß. Schlagen Sie es nach.

Quelle: Natural News

