Sie sprühen buchstäblich Batteriesäure (Schwefeldioxid) in den Himmel – Im Namen des „Klimawandels“

Vielleicht klinge ich wie eine verrückte und paranoide Person, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle – aber wir leben in einer derartigen Clown-Welt, dass dies tatsächlich real ist. Es handelt sich nicht mehr um eine Verschwörungstheorie. Erinnern Sie sich an etwas, das „Chemtrails“ genannt wird? Das erste, was einem dazu einfällt, ist wahrscheinlich ein Bild von Alex Jones mit einem Zinnfolienhut, der schreit, dass die Globalisten Chemikalien in die Luft bringen. Nun, lassen Sie mich Ihnen Geo-Engineering vorstellen. Es ist nicht genau dasselbe, aber es kommt dem ziemlich nahe. Man bringt jetzt giftige Chemikalien in die Atmosphäre ein, um die Sonne zu blockieren und den Klimawandel aufzuhalten.

Quelle: legitim

Batteriesäure-Wolken

Ein Startup-Unternehmen hat gerade eine Chemikalie namens Schwefeldioxid in die Stratosphäre freigesetzt, um „eine katastrophale globale Erwärmung zu verhindern“. Das Unternehmen heißt „Make Sunsets“ und arbeitet an dem so genannten Geo-Engineering, was nur ein schickes Wort für die Manipulation des Wetters ist.

Was genau ist diese Chemikalie, die sie freisetzen? Schwefeldioxid ist SEHR giftig, wenn es eingeatmet wird. (vgl. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). Ausserdem beeinträchtigt es die Atmungsorgane. Es kann zu schweren Reizungen von Nase, Augen, Rachen, Lunge und Haut führen. Dieses Schwefeldioxid wird in die obere Atmosphäre gesprüht und bildet Schwefelsäurewolken. Können Sie erraten, was Schwefelsäure ist? Es ist dasselbe, was auch in Ihren Autobatterien enthalten ist. Es handelt sich buchstäblich um Batteriesäure. (vgl. sciencedaily.com)

Um das Klima zu retten, werden also Wolken von Batteriesäure in die Atmosphäre geblasen. Eine sehr giftige und sehr ätzende Chemikalie. Das ist wirklich unvorstellbar. Jetzt haben wir also diese Leute, die unsere Erde verschmutzen, indem sie unter dem Vorwand des „Klimawandels“ toxische Chemikalien in die Atmosphäre bringen. Dazu ist anzumerken, dass dies nicht mit Flugzeugen gemacht wurde. Das weiße Zeug, das man hinter Flugzeugen sieht, ist also nicht das hier. Sie haben dieses Zeug mit Wetterballons freigesetzt.

Die Klimawandel-Fanatiker behaupten, dass sie den Planeten retten wollen. Doch sie lassen Batteriesäurewolken in die Luft steigen, um die Sonne zu blockieren. Und wissen Sie was? Ich denke, dass Autofahren und die Freisetzung von CO2 in die Luft viel, viel besser für die Umwelt ist als das, was sie hier tun.

Diese Leute glauben tatsächlich, dass sie das Richtige tun

Luke Iseman, der Geschäftsführer des Unternehmens, meinte:

Meiner Meinung nach wäre es moralisch falsch, wenn wir das nicht tun würden. (Vgl. stuff.co.nz)

Idee ist, dass diese Chemikalie die Sonne abblockt und zurück reflektiert und so die Temperaturen auf der Erde senkt. Moment mal, sie geben also zu, dass die Sonne die Temperatur auf der Erde steuert? Was für eine schockierende Enthüllung! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie um alles in der Welt ist das möglich? Mit der Ausrede des Klimawandels verschmutzen sie buchstäblich die Erde. Das ist wirklich böse. Glauben Sie, dass die Batteriesäure einfach da oben bleibt? Natürlich wird sie früher oder später wieder auf die Erde fallen.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie buchstäblich giftige Chemikalien in die Luft pumpen, um die Sonne zu blockieren und so den Klimawandel aufzuhalten. Die Leute wurden dafür als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet, und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Recht hatten – wieder einmal. An diesem Punkt fange ich an, den so genannten „Verschwörungstheoretikern“ mehr Vertrauen zu schenken, als den Mainstream-Medien.

Dies ist eine gravierende Verletzung der Menschenrechte

Sie verletzen unser Recht, frische Luft zu atmen und Sonne zu tanken. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie wahnsinnig das ist. Und hat irgendjemand eine Vorstellung von den langfristigen Auswirkungen dieser Maßnahme? Erinnern Sie sich, als sie die mRNA-Spritzen ohne Langzeitsicherheitsdaten auf den Markt brachten. Jetzt kommen immer mehr Beweise für verschiedene Nebenwirkungen ans Licht, darunter Herzmuskelentzündung und Menstruationsblutungen.

Was für Nebenwirkungen wird es haben, wenn man die Sonne daran hindert, die Erde zu erreichen? Das könnte katastrophale Folgen haben. In ihrem Irrsinn versuchen sie, das Wetter zu kontrollieren. Das ist ein verrücktes Zeug von verrückten Wissenschaftlern, und das darf nicht zugelassen werden.

Wenn Sie mit mir übereinstimmen, dass dies verrückt ist und gestoppt werden muss, teilen Sie bitte diesen Artikel, damit die Menschen wissen, was sie uns antun!

Quelle: Peter Sweden

