SIE HABEN SILBER ABGELADEN: Das ist KEIN echter Markt mehr

Der Silberpreis stürzte um zweiundzwanzig Prozent ab. Gleichzeitig schließen Prägestätten weltweit und physisches Silber ist nicht mehr erhältlich. Dieses Video erklärt, was wirklich hinter dem Crash steckt und warum der Papiermarkt und der physische Markt völlig unterschiedliche Geschichten erzählen.



Der Einbruch war absehbar. 25 Prozent an einem Tag war schon sehr heftig. Es besteht jedoch kein Grund, physisches Silber jetzt zu verkaufen. Warum auch, wenn Großhändler nicht mehr liefern können. Das Prinzip, Angebot und Nachfrage, hat auch heute noch seine Gültigkeit. Die Shorties können mit Papiersilber soviel spielen, wie sie wollen. Letztendlich aber werden sie gegrillt. Abwarten bis die nächsten Terminkontrakte fällig werden.

