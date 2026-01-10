Seymour Hersh: Iran nach Venezuela nächste Etappe im US-Feldzug gegen China?

Trumps jüngste Handlungen hätten ihren Ursprung in Richard Cheneys Plänen für die Welt nach dem Kalten Krieg, meint der US-Journalist Seymour Hersh. Der Überfall auf Venezuela ziele auf China – als nächstes werde der Iran ins Visier genommen.

Quelle: transition-news

Eine interessante Antwort auf die Frage, warum US-Präsident Donald Trump Venezuela in nackter imperialistischer Manier überfallen und dessen Präsidenten entführen ließ, gibt der US-amerikanische Journalist Seymour Hersh in einem aktuellen Text. Aus seiner Sicht richtet sich der Angriff langfristig gegen China – und der Iran könnte das nächste Etappenziel sein.

Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses und Berater für innere Sicherheit, habe am Montag gegenüber dem Sender CNN erklärt, dass das, was in Venezuela passiert sei, «völlig angemessen und logisch war»:

«Wir sind eine Supermacht und unter Präsident Trump werden wir uns auch wie eine Supermacht verhalten. Es ist absurd, dass wir zulassen, dass eine Nation in unserer Nachbarschaft zum Lieferanten von Ressourcen für unsere Gegner wird, aber nicht für uns.»

Miller betonte demnach, die USA hätten mit ihrem massiven Militäraufgebot in der Karibik «das Sagen» und würden die Bedingungen festlegen. Gegen Venezuela sei ein vollständiges Embargo für das gesamte Öl und dessen Handelsmöglichkeiten verhängt worden.

Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Waltz, habe sich am Montag ähnlich vor dem UN-Sicherheitsrat geäußert:

«Man kann nicht weiterhin die größten Energiereserven der Welt unter der Kontrolle von Gegnern der Vereinigten Staaten haben.»

Die «großspurigen Äußerungen» der US-Politiker und «ihre derbe Sprache» lenken laut Hersh die Aufmerksamkeit von einem opportunistischen Plan Trumps ab. Dessen Ziel sei nicht nur gewesen, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen, sondern vor allem China, den wirtschaftlichen Rivalen der USA, von seinen laufenden Käufen von billigem Schweröl aus Venezuela abzuschneiden.

«Das nächste Ziel, so wurde mir gesagt, wird der Iran sein, ein weiterer Lieferant Chinas, dessen Rohölreserven die viertgrößten der Welt sind.»

Die religiöse Führung des Iran stehe bereits unter politischem Druck, der auf Wasserknappheit und den mangelnden Zugang der Bevölkerung zu einer Vielzahl lebenswichtiger Güter zurückzuführen sei. Monate nach den Bombenangriffen der USA und Israels im Juni letzten Jahres hätten massive Proteste im Iran begonnen.

Ein «wichtiger Akteur der internationalen Ölbranche» habe den US-Journalisten nach eigener Aussage daran erinnert, dass die Pläne für einen Angriff auf Venezuela alt seien. Die «Notwendigkeit» der aktuellen US-Intervention sei erstmals von einer geheimen Task Force festgelegt worden, die kurz nach der Wahl von George W. Bush im Jahr 2000 zusammengestellt wurde. Vizepräsident Richard «Dick» Cheney, ehemaliger CEO von Halliburton, einem der weltweit größten Energieversorgungsunternehmen, habe sich damals für die Unabhängigkeit der USA in der Öl- und Gasversorgung stark gemacht.

Innerhalb weniger Tage nach seinem Amtsantritt habe Cheney die geheime Gruppe von Ölmanagern und Energieexperten einberufen, die offiziell als «National Energy Policy Developmental Group» bekannt war und später als «Cheney Energy Task Force» bezeichnet wurde. Die Existenz der Gruppe war demnach öffentlich bekannt, aber Cheney weigerte sich trotz des starken öffentlichen Drucks, irgendetwas darüber öffentlich zu machen, einschließlich der Namen ihrer Mitglieder.

Später erfuhr Hersh nach eigenen Angaben, dass eines der Ziele Cheneys darin bestand, einen Weg zu finden, den Ölfluss aus Russland zu den Verbrauchern in Mittel- und Osteuropa zu unterbrechen und die später bedeutenden Verkäufe an China zu verlangsamen. Die Pipelines Russlands nach Europa seien seit den Anfängen der Kennedy-Regierung ein Grund zur «politischen Besorgnis für US-Regierungen», fügt er hinzu.

Die Cheney-Gruppe habe ihren Bericht im März 2001 vorgelegt und sei nach dem 11. September 2001 nicht mehr erwähnt worden. Cheney sei dennoch entschlossen geblieben, seine Hände «um den Hals» – so laut Hersh die genauen Worte eines Mitarbeiters – des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu halten.

Er sei damals Korrespondent des Magazins The New Yorker in Washington gewesen und habe einiges davon gewusst. Aber es habe Krieg gegen den islamistischen Terrorismus geherrscht und Russlands Ölbedarf habe in diesem Konflikt keine Rolle gespielt. Die Bush-Regierung marschierte 2001 in Afghanistan und 2003 im Irak ein.

Aus Sicht einiger internationaler Ölmanager sei das eigentliche Ziel des Angriffs auf Venezuela nicht Maduro selbst gewesen, so der US-Journalist, sondern seine Bereitschaft, Öl an China zu verkaufen. Das werde vom US-Militär und vielen US-Politikern seit langem als einstiger und zukünftiger Feind angesehen. «Das große Spiel ist die USA gegen China», habe ihm ein Ölexperte gesagt und hinzugefügt: «China ist der größte Ölimporteur der Welt, und der wahre Deep State ist der, der von Trump geführt wird.» Hersh warnt am Ende den Iran vor einem US-Angriff:

«Teheran, sei auf der Hut. Er kommt, um deine Ölindustrie zu zerstören und vielleicht sogar deine klerikale Regierung zu stürzen, wieder einmal mit der Unterstützung und den Informationen Israels, und es gibt niemanden in der US-amerikanischen Politik, der bereit wäre, ihn aufzuhalten.»

Quelle:

Seymour Hersh: WHAT IS TRUMP’S GAMBIT IN VENEZUELA? (hinter Aboschranke) – 8. Januar 2026

