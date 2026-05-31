Seyed M. Marandi: Warum Iran nicht nachgibt?

Warum auch?
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Warum auch?
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
© Krisenfrei Nov. 2009-2026 | Datenschutzerklärung |Impressum | Kontakt
Der Iran steht den Völkermördern bei ihrem Großisrael im Wege. Israel muss den Iran zerstören, wenn sie bei Vertreibung und dem Mordspiel in Syrien, Libanon, Irak, Saudi Arabien und Agypten Erfolg haben wollen.
Der Iran hat die Bedrohung in der Region früh erkannt und alles getan, um Iraels Mordprojekte scheitern zu lassen. Unterstützung für die Palestinenser, die Libanesen und die Syrer, die als erste für Mord und Verteibung vorgesehen waren.
Und Israel hat sich wegen dieser Unterstützung aus dem Libanon zurückziehen müssen, konnte in Syrien mit dem Assad-Clan keine neuene Gebietsgewinne erzielen und trotz enormer militärischer Überlegenheit meist nur Zivilisten ermorden oder vertreiben.
Die größte Bedrohung für den Iran sind die Sanktionen, die die wirtschaftliche Entwicklung im Land stark behindert haben und mit der typischen islamischen Bevölkerungsentwicklung eine sehr junge Bevölkerung mit wenig Chancen zurückgelassen hat.
Solange Angriffe von Außen weitergehen, stehen die alle zusammen. Aber wenn es unter den Mullahs jahrzehnte mit Sanktionen weitergeht, dann wird das Regime brüchig. Ob es fällt, kann man nicht sagen, aber es wird dann immer repressiver gegen alle Gegner vorgehen müssen.
Insofern will der Iran das Atomprogramm gegen Aufhebung der Sanktionen und die Einnahmen an der Straße von Hormus eintauschen. Das würde die wirtschaftliche Sitiuation im Iran mittelfristig drastisch verbessern und die Macht der Mullahs stärken.
Ansonsten geht es wie in jedem islamischen Land früher oder später: Zuwenig Ressourcen für stark wachsende Bevölkerungen und dann Mord und Totschlag im Land.
Die Iraner haben keine Lust noch einmal irgendeine Vorleistung zu erbringen, weil das geschriebene Wort der USA oder der EU nichts wert ist. Ihr Geldvermögen wurde von dem jüdischen Imperium sanktioniert bzw. gestohlen und deswegen wollen sie jetzt, daß das jüdische Imperium seinerseits in Vorlage tritt und ihnen ihr gestohlenes Geld erstmal zurückgibt und nicht die Erstattung von Diebstahl als großzügige Schenkung bezeichnen. Da das jüdische Imperium jedoch nach wie vor den Iran zerstören will, wird es natürlich zu keiner Einigung kommen. Denn das letzte, was das jüdische Imperium machen wird, ist den Iran aus dem Schwitzkasten rauszulassen.
Deswegen kann es keinen Frieden geben und die optimistischen Redensarten von einem kurz bevorstehenden „Deal“ (Geschäft) Trumps dienen nur dazu die Öl- und Aktienmärkte zu illusionieren. Dem beschränkten Geist des Materialisten Trump war nicht klar, als er den ruchlosen Mord am 28. Februar beging, daß die Iraner die Straße von Hormus überwachen könnten, und jetzt versucht er verzweifelt den vorherigen Zustand wieder durch Verhandlungen herbeizuführen. Pech gehabt! Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein!
Wenn jetzt irgendwelche Spitzklicker mit dem internationalen Recht kommen, weil die Überwachung der Straße von Hormus dagegen verstößt, sagt der Iran, erstens widerspricht unser Verhalten nicht dem Recht, das Ihr nur zu Eurem Nutzen konzipiert habt, und wo ist Euer Recht in Minab (165 getötete kleine Mädchen), Venezuela, Kuba, Gaza, Libanon usw. Außerdem: „Not kennt kein Gebot“ sagte der Reichskanzler Bethmann Hollweg als das ewig perfide Albion den Ersten Weltkrieg entfesselte und die Deutschen in Belgien einmarschierten, das zwar neutral war, aber mit den Gegnern des Reichs militärische Vereinbarungen hatte.
KI:
„Das Sprichwort „Not kennt kein Gebot“ (oder auch „Not bricht Gesetz“) bedeutet, dass in einer extremen Gefahren- oder Zwangslage etablierte Regeln, Normen und Gesetze oft außer Acht gelassen werden, um das eigene Überleben oder das anderer zu sichern.
Im deutschen Recht findet sich dieses Prinzip im sogenannten rechtfertigenden Notstand (z.B. nach § 34 StGB). Es besagt, dass eine eigentlich verbotene Tat straffrei bleibt, wenn sie begangen wird, um eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum abzuwenden – sofern das geschützte Interesse das beeinträchtigte deutlich überwiegt.“
Die bösen Mullahs scheinen ihre eigene Bevölkerung gar nicht so sehr unterdrückt zu haben, sonst hätte Israel im Iran nicht ganze Kohorten von Mossad-Agenten anwerben und sogar Raketen in den Iran schaffen können.
https://www.juedische-allgemeine.de/israel/israels-geheime-armee-im-iran/
„Israels geheime Armee im Iran
Jahrelang lebten sie unauffällig als Zivilisten in der Islamischen Republik – dabei waren sie in Israel ausgebildete Agenten des Mossad
Als die ersten israelischen Kampfflugzeuge in der Nacht zum 13. Juni 2025 Richtung Iran aufbrachen, waren die entscheidenden Vorbereitungen längst getroffen. Nicht von israelischen Soldaten, die heimlich über die Grenze geschleust worden waren. Sondern von Iranern. Sie lebten als Nachbarn, Angestellte, Familienväter oder Studenten in ihrem eigenen Land. Niemand ahnte, dass sie Jahre zuvor vom Mossad angeworben, außer Landes gebracht und in Israel ausgebildet worden waren. Nun warteten sie auf ein einziges Signal. Als es kam, begann eine der wohl spektakulärsten Geheimdienstoperationen der israelischen Geschichte.“