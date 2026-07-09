Seyed M. Marandi: Vergeltung, während die USA Irans Kontrolle über die Meerenge testen

Prof. Seyed Mohammad Marandi ist ehemaliger Berater des iranischen Atomverhandlungsteams. Prof. Marandi spricht über die anhaltenden Angriffe auf den Libanon und Gaza, die Bemühungen der USA, das Memorandum of Understanding neu zu verhandeln, sowie über die Möglichkeit verbesserter Beziehungen zwischen Iran, den arabischen Staaten und der Türkei.

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