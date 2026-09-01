Seyed M. Marandi: Iran droht Netanyahu mit dem Tod und erhöht Druck auf die USA

1. September 2026 dieter Allgemein 0

Prof. Seyed Mohammad Marandi ist Professor an der Universität Teheran und ehemaliger Berater des iranischen Atomverhandlungsteams. Marandi erläutert, dass Iran damit gedroht hat, Netanyahu in die „Hölle“ zu schicken, und als Reaktion auf den Wirtschaftskrieg gegen Iran wahrscheinlich auch den Druck auf die USA erhöhen wird.

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