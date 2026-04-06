von Andrew Korybko

Es zielte darauf ab, sich in die Parlamentswahlen am kommenden Sonntag einzumischen, um bei der Absetzung von Orban zu helfen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic gab bekannt, dass die Behörden zwei Bomben entdeckten, die entlang der TurkStream-Gaspipeline gepflanzt wurden, die durch sein Land fuhren. Ihre Lage in unmittelbarer Nähe der ungarischen Grenze deutet darauf hin, dass es das Ziel dieses versuchten Terroranschlags war. Ungarn erhält 60% seines Gases durch diese russisch-ursprüngliche Pipeline, so dass eine plötzliche Störung für seine Wirtschaft katastrophal wäre. Es könnte auch die Bevölkerung vor den Parlamentswahlen am Sonntag in Panik versetzen.

Zu diesem Thema haben sich die EU und die Ukraine in den demokratischen Prozess eingemischt, um der Opposition zu helfen, die unter ihrem Einfluss steht, den amtierenden Premierminister Viktor Orban abzusetzen, den sie jeweils verachten, weil er ein konservativ-nationalistischer ist, der die ungarischen Interessen priorisiert. Beides weigerte er sich nicht, die Ukraine zu bewaffnen und kauft weiterhin offen Energie aus Russland. Wenn er trotz ihrer Einmischungsbemühungen gewinnt, dann planen sie, seinen Sieg durch den neuesten Russiagate-Plot zu delegitimieren.

Das ist Plan B, während Plan A natürlich für ihn zu verlieren ist, zu dem Ende der versuchte Terroranschlag auf TurkStream dieses Ziel hätte fördern können, wenn es nicht von Serbien vereitelt worden wäre. Wie in der Einleitung angesprochen wurde, hätte die Bevölkerung in Panik geraten können und damit möglicherweise mehr von ihnen dazu neigen, für die pro-EU-Opposition zu stimmen, wenn sie dachte, dass Ungarn dann die EU mehr denn je brauchen würde. Selbst wenn Orban noch gewinnen würde, würde die Wirtschaft immer noch abstürzen und damit vorgeplante Proteste fälschlich legitimieren.

Obwohl RT das Szenario von „einem Maidan auf Steroiden“ herunterspielte, wenn die Opposition verliert, könnte die Kombination aus dem neuesten Russiagate-Plot und einer abstürzenden Wirtschaft immer noch als „öffentlich plausible“ Auslöser dienen, um dies einen Schuss aus Verzweiflung zu geben, Orban zu stürzen, auch wenn es letztendlich fehlschlägt. Zumindest könnte die Zerstreuung der Randalierer durch die Sicherheitsdienste als Vorwand für EU-Sanktionen ausgenutzt werden, einschließlich radikaler Maßnahmen, um Ungarn de facto aus dem Block zu befreien.

Zurück zu dem versuchten Terroranschlag, der gerade vereitelt wurde, bemerkte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto, dass dies „in eine Reihe von Vorfällen passt, bei denen die Ukraine ständig versucht, den Transport von russischem Gas und Öl nach Europa zu behindern“. Er erinnerte auch alle daran, wie „Dutzende von Drohnen ständig die TurkStream-Pipeline angegriffen haben, die Ungarn auf russischem Territorium Gas liefert, und jetzt scheint der von Serbien vereitelte Terroranschlag Teil dieser Angriffe zu sein.“

Die Ukraine bestritt vorhersehbar jede Beteiligung und ihr Sprecher des Außenministeriums erwiderte, indem er spekulierte, dass dies eine Provokation unter falscher Flagge sei, was Oppositionsführer Peter Magyar implizierte. Dennoch warnte diese Analyse hier aus dem vergangenen Dezember davor, dass ukrainische Geheimdienstler Europa wahrscheinlich bereits unter dem Deckmantel von Flüchtlingen infiltriert haben und dass einige Flüchtlinge aufgrund ihrer schwierigen Situation auch mit solchen Agenten zusammenarbeiten könnten, was das Risiko politisch motivierter Terroranschläge ausschöpft.

Das scheint mit der vereitelten Bombardierung von TurkStream passiert zu sein: Ukrainische Agenten verließen sich entweder auf ihre eigenen Staatsangehörigen oder andere, um diese Bomben als Teil eines politisch motivierten Terroranschlags gegen Ungarn zu platzieren, um sich in seine Wahlen einzumischen und präventiv zu bestrafen, wenn Orban gewinnt. Mit dieser Erklärung der Ereignisse im Hinterkopf könnte jedes andere Land wie die Slowakei, das seine Politik nachahmt, der Ukraine Waffen abzuschneiden und weiterhin offen Energie von Russland zu kaufen, das nächste Ziel der Ukraine sein.

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