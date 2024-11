Sensationsurteil in Detroit: Angestellte, die wegen Verweigerung der COVID-Spritze entlassen wurde, gewinnt vor Gericht 12 Millionen US-Dollar!

von

Ein Bundesgericht in Detroit hat am Freitag einer ehemaligen Mitarbeiterin von Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM) mehr als 12 Millionen Dollar zugesprochen, nachdem sie unter Berufung auf religiöse Diskriminierung eine COVID-19-Impfung abgelehnt hatte. (Vgl. Newsweek)

Dem Urteilsformular zufolge erhielt Lisa Domski, die mehr als 30 Jahre lang als IT-Spezialistin bei der Versicherungsgesellschaft tätig war, 10 Millionen Dollar an Strafschadenersatz gegen Blue Cross Blue Shield of Michigan. Die Geschworenen sprachen ihr außerdem etwa 1,7 Millionen Dollar an entgangenem Lohn und 1 Million Dollar an nichtwirtschaftlichem Schaden zu.

Newsweek hat Blue Cross Blue Shield am Samstag per E-Mail um eine Stellungnahme gebeten.

Domski behauptete, sie sei Opfer religiöser Diskriminierung geworden, nachdem das Unternehmen ihren Antrag auf eine Befreiung von der 2021 geltenden Impfstoffrichtlinie abgelehnt hatte. Sie sagte, dass die Anforderung mit ihrem katholischen Glauben kollidierte. (Vgl. Newsweek)

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Domski während der Pandemie zu 100 % und vor dem Auftauchen von COVID-19 im Jahr 2020 zu 75 % remote gearbeitet hat. Ihr Anwalt, Jon Marko, argumentierte, dass sie auch ohne Impfung aufgrund ihrer Fernarbeit kein Risiko für andere darstellte.

„Unsere Vorväter kämpften und starben für die Freiheit jedes Amerikaners, seine eigene Religion auszuüben. Weder die Regierung noch ein Unternehmen hat das Recht, einen Menschen zu zwingen, zwischen seiner Karriere und seinem Gewissen zu wählen“, sagte Marko in einer Erklärung. „Lisa weigerte sich, ihrem Glauben und ihrer Überzeugung abzuschwören, und wurde zu Unrecht aus dem einzigen Job entlassen, den sie je hatte. Das heutige Urteil der Geschworenen sagt BCBSM, dass religiöse Diskriminierung in Amerika keinen Platz hat und bestätigt das Recht eines jeden Menschen auf Religionsfreiheit“.

Blue Cross Blue Shield of Michigan hatte seine Impfpolitik im Oktober 2021 eingeführt und verlangt, dass alle Mitarbeiter vollständig gegen COVD-19 geimpft sind oder eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten. Das Unternehmen bestritt während des Prozesses jegliche Diskriminierung. In früheren Gerichtsakten hatte der Versicherer angezweifelt, dass Domski eine aufrichtige religiöse Überzeugung vertritt.

Als Reaktion auf das Urteil veröffentlichte Blue Cross Blue Shield of Michigan eine Erklärung, in der es sein Vorgehen verteidigte: „Während der gesamten Pandemie hat Blue Cross Blue Shield of Michigan zusammen mit seinen Mitarbeitern daran gearbeitet, die Gesundheit und Sicherheit unserer Kollegen, Interessengruppen und Gemeinden zu fördern. Als Teil dieser gemeinsamen Arbeit haben Blue Cross und seine Tochtergesellschaften im Oktober 2021 eine Impfrichtlinie erlassen, die alle Mitarbeiter verpflichtet, sich vollständig gegen Covid-19 impfen zu lassen oder eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung zu erhalten.“

Das Unternehmen erklärte weiter: „Bei der Umsetzung der Impfstoffpolitik hat Blue Cross ein Verfahren entwickelt, das den staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen entspricht und die aufrichtigen religiösen Überzeugungen seiner Mitarbeiter respektiert. Blue Cross respektiert das Verfahren der Geschworenen und dankt den einzelnen Geschworenen für ihren Einsatz, ist jedoch enttäuscht über das Urteil. Blue Cross prüft seine rechtlichen Möglichkeiten und wird in den kommenden Tagen über sein weiteres Vorgehen entscheiden.“

Blue Cross Blue Shield of Michigan Büro in Detroit. Die Blue Cross Blue Shield Association ist ein Zusammenschluss von 35 einzelnen Krankenversicherungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten. Ein Geschworenengericht hat am Freitag einer Frau mehr als 12 Millionen Dollar zugesprochen, die ihren Arbeitsplatz bei einer Versicherungsgesellschaft in Michigan verloren hatte, nachdem sie sich geweigert hatte, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. (Bildnachweis: Getty Images)

Blue Cross Blue Shield of Michigan hat angedeutet, dass es potenzielle rechtliche Optionen prüft, was auf eine mögliche Berufung gegen das Urteil hindeutet.

Quelle: Newsweek

