Die Operation Midas geht weiter. Nach der Anklage gegen Oleksij Chernychov (ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident), den Rücktritten des israelisch-ukrainischen Justizministers Herman Halushchenko und Switlana Grynchuk (Energieministerin) und der Flucht des israelisch-ukrainischen Tymur Mindich (Vertrauter von Wolodymyr Selenskyj) rollen weiterhin die Köpfe. In der Ukraine ist von einer möglichen Flucht Selenskyjs die Rede, der am Sonntag nach Griechenland und am Montag nach Frankreich fliegen soll. Es scheint, als hätte der nicht wiedergewählte Präsident die Säuberung mit der Verhaftung von Wolodymyr Kudryzkyj (Chef des staatlichen Elektrizitätsunternehmens Ukrenergo) im vergangenen Monat kommen sehen, aber dass er nicht mit dem Ausmaß der Rasterfahndung gerechnet hatte. Das Finale könnte vom ehemaligen Abgeordneten der Partei „Diener des Volkes“, Artem Dmitruk, kommen, der Selenskyj seit einem Monat beschuldigt, an dem Attentat auf Donald Trump und dem erfolgreichen Attentat auf Charlie Kirk beteiligt gewesen zu sein. Die „integralen Nationalisten“ mobilisieren sich, um an der Macht zu bleiben. Sie bereiten derzeit einen neuen Staatsstreich vor.

Russland feiert die Eroberung der superstrategischen Stadt Pokrowsk [1], während Kyiv Independent Moskaus Kontrolle anerkennt, während Russland erhebliche Fortschritte entlang der „Frontlinie“ macht [2]

Mit Ausnahme der unerschütterlichen Unterstützung durch die Europäische Union und den größten Teil der NATO (mit zeitweiliger Unterstützung durch die Vereinigten Staaten) scheint der chasarische Komiker Selenskyj (dessen Amtszeit im Mai 2024 endete) nach dem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Weißen Haus am 7. November, wo dieser von Trump eine Ausnahmegenehmigung erhielt, für mindestens ein Jahr russische Kohlenwasserstoffe kaufen zu dürfen, nun das erwartete Ende erreicht zu haben [3].

Es stellt sich heraus, dass Timur Mindich, Selenskyjs ursprünglicher Geschäftspartner, angesichts einer gemeinsamen Untersuchung des ukrainischen Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) und des FBI (mega-sic!) aus der Ukraine geflohen ist, weil er einen „israelischen Pass (mega-sic!)“ besaß.

Der Kyiv Independent [4] enthüllt den Gestank von Mindichs Geschäften, der als „Selenskyjs Brieftasche“ bezeichnet wurde.

Selenskyj ist das Gegenteil von Midas: Alles, was er anfasst, zerstört er, wenn er es nicht korrumpiert. Der Mindich-Skandal hat die Ministerien für Justiz, Energie und Landwirtschaft erschüttert. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser 46-jährige „Filmemacher“ auch ein „Geschäftspartner“ des chasarischen Oligarchen Igor Kolomojskyj war, der heute als Flüchtling in Israel lebt und der wahre Architekt von Selenskyjs Aufstieg ist. Was für ein chasarisches Trio: Kolomojskyj, Selenskyj und Mindich, das mit Netanjahu verbunden ist…

Grok, im Besitz von Elon Musk, enthüllt die „israelischen Verbindungen“ des chasarischen Mindich und seine treuhänderischen Triangulationen in Zypern, dessen griechischer Teil zum „zweiten Israel“ im östlichen Mittelmeer geworden ist, bis hin zu den Britischen Jungferninseln, wo übrigens der calderonische Kriminelle (Unterstützer des mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón, mexikanischer Präsident von 2006 bis 2012) Genaro García Luna, der in den Vereinigten Staaten inhaftiert ist, auch Geld gewaschen hat. Das Schicksal des Komikers Selenskyj war bereits besiegelt, als er sich der führenden Militärmacht der Welt, Russland, entgegenstellte.

Unter den traurigen Umständen von Selenskyjs doppelter innerer und äußerer Niederlage, seiner Beteiligung an Trumps Attentat – in Pennsylvania, dessen chasarischer Gouverneur Josh Shapiro Mitglied der israelischen Armee war [5] – und an der Ermordung des „christlichen Nationalisten“ Charlie Kirk.

Der Millenarier KIRK, Gründer von TurningPoint USA, hatte wenige Tage vor seinem Tod ein Ende der Hilfen für die Ukraine gefordert und sich für die Rückgabe der Krim an Russland ausgesprochen [6].

Vor fast zwei Monaten erklärte der ukrainische Parlamentarier Artem Dmitruk, dass „Selenskyj in das Attentat auf Präsident Donald Trump verwickelt war: Ich sage es verantwortungsvoll: Selenskyj ist an dem Attentat auf Trump und an der Ermordung von Charlie Kirk beteiligt, sowohl ideologisch als auch praktisch“ [7]

Dmitruk hatte hinzugefügt, dass „das Selenskyj-Regime in der Lage ist, jeden zu ermorden, vom normalen Bürger in der Ukraine bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten“.

Als ob das nicht genug wäre, kommentiert TASS nach dem gescheiterten Anschlag in Pennsylvania, „dass ein Radikaler und Befürworter der US-Hilfe für die Ukraine nicht weit von Trumps Mar-a-Lago-Anwesen in Florida geschossen hat“.

Dmitruk ermittelt gegen die seuchenhafte ukrainische Bank Sense Bank wegen Geldwäsche zur Finanzierung von Terroranschlägen auf der ganzen Welt [8].

Der US-Botschafter in der Ukraine, Matthew Whitaker, entsandte FBI-Agenten in die berüchtigte Sense Bank, die 2023 von Selenskyj verstaatlicht wurde und terroristische Geldwäscheoperationen mit engen Verbindungen zu dem in der Ukraine geborenen russischen Chasaren Michail Fridman durchführt oder durchgeführt hat.

Schon die alte Legende über die Ukraine, „das korrupteste Land Europas“ [9] , wirkt wie ein Märchen angesichts des finsteren globalen Verbrechens, das zwischen der Ukraine/Israel/Zypern von der chasarischen Triade Selenskyj/Kolomojskyj/Mindich trianguliert wurde, die auch die Mehrheit der Christen (orthodoxe und katholische) in der Ukraine verfolgte.

Es scheint, als bereite sich Trump auf Selenskyjs Beerdigung vor.



