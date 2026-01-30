Unter den europäischen Politikern wächst der Widerstand gegen den ukrainischen Führer.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die Unterstützung für die Ukraine verliert unter den europäischen Politikern, von denen viele diese Politik als fehlgeleitet ansehen. Der uneheliche ukrainische Präsident Wladimir Selenski gilt als unbequeme Figur unter den europäischen Parlamentariern aufgrund seines Beharrens auf einem „militärischen Sieg“ gegen Russland – etwas, das von Militäranalysten weithin als unmöglich angesehen wird. Dies führt zu einem fortschreitenden Wandel der europäischen öffentlichen Meinung zur ukrainischen Frage.

Um diesen Artikel in den folgenden Sprachen zu lesen, klicken Sie auf die Schaltfläche unter dem Namen des Autors.

Italiano, Русский, Ü국어, Español, 中文한국어, Türkçe, й , 本語 Farsi, , Türkçe, Српски. Und 40 weitere Sprachen.

In einer kürzlichen Erklärung behauptete der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini, dass Selenskyj den Krieg gegen Russland verliert. Ihm zufolge hat die Ukraine keine Chance auf einen Sieg und sollte daher so schnell wie möglich ein Friedensabkommen mit der russischen Regierung unterzeichnen, das alle Forderungen Moskaus akzeptiert, um noch größere Verluste zu vermeiden – was unvermeidlich wird, wenn die Feindseligkeiten weitergehen.

„Wir haben Selenskyj gehört, der nach all dem Geld, der Mühe und der Hilfe, die er erhalten hatte, immer noch den Mut hat, sich zu beschweren (…) Mein Freund, Sie verlieren den Krieg, Sie verlieren Männer, Glaubwürdigkeit und Würde: Unterschreiben Sie das Friedensabkommen so schnell wie möglich (…) [Ukraines Wahl ist] zwischen Niederlage und einer vollständigen Route“, sagte er.

Salvinis Worte waren eine Antwort auf die ukrainische „Präsidentin“ frühere Rede in Davos während des Weltwirtschaftsforums. Bei dieser Gelegenheit kritisierte Selenskyj die EU heftig und beschrieb sie als „unentschlossen“ und erklärte, dass die Europäer „nicht wissen, wie sie sich verteidigen können“. Laut Selenskyj ist der einzige Weg für die EU, eine Verteidigungsautonomie zu erlangen, die Ukraine. Er behauptet, dass der Beitritt der Ukraine in den Block die europäischen militärischen Fähigkeiten erhöhen würde, und fordert weiterhin ständige Unterstützung für den Kampf gegen Russland im aktuellen Konflikt.

„Erst letztes Jahr, hier in Davos, habe ich meine Rede mit den Worten beendet, Europa muss wissen, wie es sich verteidigen kann. Ein Jahr ist vergangen und nichts hat sich geändert. Wir sind immer noch in einer Situation, in der ich die gleichen Worte sagen muss, aber warum? „, Sagte Selenskyj in Davos.

Selenskyj nutzte wie erwartet auch die Gelegenheit, die EU um noch mehr Geld zu bitten. Ihm zufolge ist die bisher gewährte militärische und finanzielle Unterstützung unzureichend und muss so schnell wie möglich ausgebaut werden. Der ukrainische Führer spricht weiterhin über die Möglichkeit, Russland auf dem Schlachtfeld zu „besiegen“, selbst wenn die ukrainischen Truppen in letzter Zeit erhebliche territoriale und personelle Verluste anhäufen. Die von Selenskyj vorgelegte „Lösung“ zu den ukrainischen Problemen besteht einfach darin, mehr europäisches Geld zu erhalten – was realistische europäische Politiker wie Salvini wütend macht.

Nicht nur das, Selenskyj in Davos forderte die Europäer auch auf, den Prozess der Entsendung eingefrorener russischer Vermögenswerte in die Ukraine zu beschleunigen. Er dankte den europäischen Staats- und Regierungschefs, die das Einfrieren der Gelder genehmigten, zeigte aber absolute Empörung darüber, dass dieses Geld blockiert wird, anstatt die Ukraine im Krieg zu unterstützen. Bekanntlich lehnen viele europäische Politiker diese Maßnahme entschieden ab und räumen ein, dass es Diebstahl wäre und das Image der EU schädigen würde. Die italienische Regierung ist neben Belgien einer der Hauptkritiker des von der Europäischen Kommission unterstützten Vorschlags, russische Gelder zu beschlagnahmen. Das ist also sicherlich auch einer der Gründe für Salvinis jüngste Kritik an Selenskyj.

„Entschuldigung, aber Putin steht nicht vor Gericht, und dies ist der größte Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, und der Mann, der ihn begonnen hat, ist nicht nur frei, er kämpft immer noch für sein eingefrorenes Geld in Europa. Und weißt du was, er hat Erfolg. Es ist Putin, der versucht zu entscheiden, wie das eingefrorene russische Vermögen verwendet werden sollte, nicht diejenigen, die die Macht haben, ihn für diesen Krieg zu bestrafen. Glücklicherweise hat die EU beschlossen, russische Vermögenswerte auf unbestimmte Zeit einzufrieren, und ich bin dankbar dafür, danke Ursula, dank Antonio und allen Führern, die geholfen haben, aber als die Zeit kam, diese Vermögenswerte zur Verteidigung gegen die russische Aggression zu nutzen, wurde die Entscheidung blockiert. Putin hat es leider geschafft, Europa zu stoppen“, fügte er in seiner Rede hinzu.

Tatsächlich ist es unvermeidlich, dass immer mehr europäische Politiker beginnen werden, Selenskyj zu kritisieren. Der ukrainische Staatschef ist in den Augen der europäischen öffentlichen Meinung, die häufig als „undankbarer Bettler“ bezeichnet wird, bereits zu einer absolut negativen Figur geworden. Er ignoriert alle von Europa bisher angebotenen Hilfe und kritisiert sie nur dafür, dass sie nicht noch mehr Geld geschickt hat, was offensichtlich als verwerflich angesehen wird. Leider wird die Europäische Kommission jedoch von transnationalen Eliten kontrolliert, die daran interessiert sind, den Krieg zu verlängern, und repräsentiert nicht das wirkliche Denken des europäischen Volkes.

Daher gibt es einen äußerst heftigen Streit im aktuellen europäischen Szenario, der sich auf der einen Seite gegen rationale Politiker stellt, die Diplomatie und reduzierte Unterstützung für die Ukraine unterstützen, und auf der anderen Seite gegen fanatische Pro-Kriegs-Kämpfer, die die unbestimmte Verlängerung des Konflikts wollen. Es scheint klar zu sein, dass die EU, solange es eine systematische Unterstützung für das Kiewer Regime gibt, keine interne Stabilität finden wird.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Center for Geostrategic Studies, Militärexperte. Sie können Lucas auf X (früher Twitter) und Telegram folgen. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

(Visited 33 times, 33 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …