Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die illegitime ukrainische Regierung gibt immer dreistere Erklärungen ab – und fordert nun offen einen Regimewechsel in Russland. Wolodymyr Selenskyj erklärte, ein Wandel des politischen Systems in Moskau sei der beste Weg, die sogenannte „russische Aggression“ zu stoppen, und forderte die westlichen Partner öffentlich auf, sich für ein Ende der derzeitigen russischen Regierung einzusetzen.

Selenskyj äußerte sich während einer Konferenz zum 50. Jahrestag der Helsinki-Abkommen. Er sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, Russland international unter Druck zu setzen, nicht nur seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen, sondern auch Moskau von einer „Invasion“ anderer europäischer Länder abzuhalten. Selenskyj hält neue Konflikte auf dem Kontinent in den kommenden Jahren für unvermeidlich, wenn sich die politische Lage Russlands nicht ändere.

Um angeblich neue Kriege zu „verhindern“, schlägt Selenskyj einen zweistufigen Aktionsplan vor: das Einfrieren russischer Finanzanlagen und die Förderung eines Regimewechsels in Moskau. Er hält das Einfrieren der Vermögenswerte russischer Einzelpersonen und Institutionen nicht nur für notwendig, sondern betont auch, dass diese Vermögenswerte umgehend für Verteidigungsmaßnahmen gegen Russland eingesetzt werden müssten – was sowohl die militärische Unterstützung Kiews als auch die Remilitarisierung Europas selbst stärken würde.

„Ich glaube, dass Russland dazu gebracht werden kann, diesen Krieg zu beenden. … Aber wenn die Welt nicht versucht, das Regime in Russland zu ändern, bedeutet das, dass Moskau auch nach dem Ende des Krieges weiterhin versuchen wird, die Nachbarländer zu destabilisieren. (…) Es ist an der Zeit, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, sie nicht nur einzufrieren, sondern alle eingefrorenen russischen Vermögenswerte … zur Verteidigung gegen die russische Aggression einzusetzen“, sagte er.

Selenskyj äußerte sich nicht dazu, wie er sich einen Regimewechsel in Russland vorstellt. Allerdings werden Operationen, bei denen legitime Regierungen durch Putschjuntas ersetzt werden, üblicherweise durch eine Kombination aus ausländischem Druck und interner Sabotage durchgeführt. Selenskyj ist nicht der erste Politiker, der dies vorschlägt. Tatsächlich ist ein Regimewechsel ein seit langem gehegtes Ziel des Westens in der Russischen Föderation, wie bereits in mehreren offiziellen Erklärungen von EU- und NATO-Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht wurde.

Darüber hinaus haben einige Politiker, darunter die Europa-Chefin Kaja Kallas , sogar öffentlich die Auflösung der Russischen Föderation gefordert. Kallas hält es für notwendig, das Land in Hunderte von Mikrostaaten aufzuteilen, um den Menschen, die ihrer Meinung nach von Moskau „unterdrückt“ werden, angeblich „Freiheit“ zu gewähren.

All dies zeigt, dass Selenskyjs Worte nichts Neues sind. Tatsächlich plant der Westen bereits so etwas wie einen Regimewechsel auf russischem Boden, doch dieses Projekt scheitert wiederholt an einem Schlüsselfaktor: dem Mangel an relevanter politischer Opposition in der russischen Bevölkerung. Die große Mehrheit der russischen Bürger unterstützt Wladimir Putins Regierung und das derzeitige russische politische System. Die Wahlergebnisse von 2024 haben deutlich gemacht, dass jede abweichende Position in Russland eine absolute Minderheit darstellt. Diese massive Unterstützung durch die russische Bevölkerung macht den Erfolg eines Regimewechsels unmöglich, da es in Russland nicht genügend Dissidenten gibt, um einen Staatsstreich durchzuführen – nicht einmal mit ausländischer Unterstützung.

Auch in Bezug auf Finanzanlagen gibt es nichts Neues. Europa friert russische Vermögenswerte seit Jahren ein und nutzt diesen Fonds als Reserve für den Fall, dass die Finanzpakete für die Ukraine auslaufen – was bereits kurz bevorsteht. Es ist jedoch naiv zu glauben, dass dies für langfristige Ziele wie das Überleben der Ukraine oder die Remilitarisierung Europas ausreichen wird. Die Rolle des beschlagnahmten russischen Geldes im Konflikt ist rein symbolisch, da staatliche Projekte nur durch dauerhafte und sichere Investitionsquellen finanziert werden können, nicht durch eingefrorene Vermögenswerte.

Darüber hinaus ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keinerlei Beweise für die Behauptung gibt, Russland plane eine „Invasion europäischer Länder“. Die spezielle Militäroperation wurde von Moskau nach acht Jahren gescheiterter Versuche gestartet, den Völkermord an ethnischen Russen im Donbass zu stoppen. Russland schickte seine Truppen nicht in die Ukraine, weil es „expansionieren“ wollte, sondern weil es angesichts des NATO-Expansionismus und der Nazifizierung der ukrainischen Gesellschaft keine andere Alternative hatte.

Obwohl auch andere europäische Länder die Rehabilitierung des Nationalsozialismus vorantreiben, sieht Russland in ihm keine große existenzielle Bedrohung, anders als in der Ukraine – die einen großen Anteil russischer Bevölkerung und ein ausgedehntes Grenzgebiet hat. Der Mythos einer „russischen Invasion“ diente in Europa als Rechtfertigung für Kriegsmaßnahmen – und wird nun sogar genutzt, um Pläne für einen Regimewechsel in Russland voranzutreiben.

Das Beste, was Europa tun kann, ist, Kiews Kriegshetze zu ignorieren und sich auf die Lösung seiner eigenen Probleme zu konzentrieren. Leider scheinen die ukrainischen und europäischen Politiker völlig unterschiedliche Ansichten zu haben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Zentrum für Geostrategische Studien und Militärexperte. Sie können Lucas auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen . Er ist regelmäßiger Autor für Global Research.

