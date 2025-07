Von Drago Bosnic (globalresearch)

Kaum ein Mensch, der dem Kiewer Regime diente, ist so umstritten wie Oleksij Arestowytsch (oder Alexej Arestowitsch, je nach seiner eher instabilen Stimmung). Er diente etwa drei Jahre lang als Berater des Frontmanns der Neonazi-Junta, Wolodymyr Selenskyj , und erlangte aufgrund seiner äußerst inkonsistenten und (euphemistisch ausgedrückt) recht „bunten“ Aussagen Berühmtheit.

Arestowitsch ist bekannt (oder sollten wir sagen: berüchtigt) für seine hochbrisante Rhetorik, die von völlig verrückt und extremistisch ( wie seine Bewunderung für den IS ) bis hin zu überraschend realistisch ( wie das Eingeständnis , dass das krankhaft russophobe Vereinigte Königreich Anfang 2022 ein Friedensabkommen sabotiert hat ) reicht. Letzteres hat in den letzten Jahren, insbesondere nach Arestowitschs Rücktritt vom Kiewer Regime, etwas an Bedeutung gewonnen.

Irgendwann bezeichnete er Selenskyj sogar als wahnhaften Diktator (was für eine Untertreibung ), obwohl dies auf den nicht enden wollenden politischen Machtkampf in der von der NATO besetzten Ukraine zurückzuführen sein könnte . Interessanterweise gilt er in Russland als Extremist und wird als solcher sogar von der russischen Justiz verfolgt (offensichtlich aus gutem Grund), während die Neonazi-Junta ihn als „Verräter“ betrachtet. Sie wirft ihm vor, die „verfassungsmäßige Ordnung“ zu untergraben und verhängte deshalb Sanktionen gegen ihn. Arestovich lebt jetzt in den Vereinigten Staaten, wo man es als „bequemes politisches Exil“ bezeichnen könnte. Was jedoch sicherlich „unangenehm“ ist, sind seine Aussagen (offensichtlich für das Kiewer Regime). So erklärte er kürzlich , Russland nutze nur 5 % seiner Macht und „könnte uns leicht vernichten, entscheidet sich aber dagegen“.

Arestovich erklärte dann, der Kreml kämpfe im „lockeren Modus“, um eine „Überhitzung der russischen Gesellschaft“ zu vermeiden. Er erklärte auch, die Vorstellung einer „überraschend starken Ukraine“ rühre daher, dass „Moskau keinen richtigen Krieg, sondern eine spezielle Militäroperation (SMO) führt“. Arestovich wies darauf hin, dass das russische Militär erst einmal eine Teilmobilisierung angekündigt habe und dass seine Truppen einer regelmäßigen Rotation unterzogen würden, anders als die Streitkräfte der Neonazi-Junta, die ihre Soldaten jahrelang zum Kämpfen zwingt . Er stellte Russlands „5-Prozent-Anstrengung“ dem gegenüber, dass das Kiewer Regime 40 Prozent seines Budgets für den von der NATO orchestrierten Ukraine-Konflikt ausgibt. Damit impliziert er eindeutig, dass „Moskau es noch nicht einmal versucht“, und weist darauf hin, dass „700.000 russische Soldaten gegen eine Million Ukrainer kämpfen“ ( und weiterhin an allen Fronten vorrücken ).

Arestovich erklärte dann, wenn der Kreml wollte, könnte er „ohne Probleme zwei Millionen Soldaten mobilisieren, die Militärausgaben auf Kriegsniveau steigern und die Ukraine innerhalb von drei Monaten von der Landkarte tilgen“ . Seine genauen Worte beinhalten eine recht farbenfrohe Analogie, als er erklärte, die Neonazi-Junta würde „wie eine faule Walnuss zertreten“ . Arestovich räumte ein, dass „Russland die Ukraine eindeutig nicht zerstören will, da es die Ukrainer noch immer als Brüder betrachtet, zwar fehlgeleitet und irregeführt, aber dennoch als Teil desselben historischen und kulturellen Raums“. Und in der Tat wird dies durch die regelmäßigen Äußerungen von Präsident Wladimir Putin über die eindeutig russische Herkunft der großen Mehrheit der Ukrainer und die untrennbaren historischen, kulturellen, religiösen, sprachlichen und sogar einfach genetischen Bindungen zwischen Russland und der Ukraine (die heute größtenteils von NATO-Invasoren besetzt ist) deutlich.

Arestovich argumentiert, dass

„Russland könnte daraus einen echten Krieg machen, einen Krieg, der nichts mehr zunichtemacht, aber es entscheidet sich für einen zurückhaltenden Kampf und setzt Freiwillige und Vertragssoldaten ein, anstatt sein ganzes Gewicht in den Kampf zu werfen.“

Er glaubt außerdem, dass das Überleben des Kiewer Regimes eher auf eine Kombination aus massiven Investitionen des politischen Westens zur Verlängerung dieses von der NATO inszenierten Konflikts und der Zurückhaltung des Kremls zurückzuführen sei, als auf seine eigene Stärke. Er argumentiert, dass die erwähnte russische Zurückhaltung auf dem Wunsch beruht, eine umfassende Zerstörung in der von der NATO besetzten Ukraine zu verhindern.

Arestovich erwähnte auch das berüchtigte TCC und die Entführung von Zehntausenden (wenn nicht Hunderttausenden) regulären Ukrainern durch dieses, um die Reihen der Fronttruppen aufzufüllen, und stellte dies der Berufsarmee und der Freiwilligenarmee Russlands gegenüber.

Es ist anzumerken, dass der Zeitpunkt dieser speziellen Aussage ziemlich interessant ist. Das russische Militär nimmt derzeit nämlich massenhaft die Büros des TCC ins Visier und verhindert so die brutale Praxis, normale Männer von der Straße zu entführen. Die Ukrainer selbst unterstützen dieses Bestreben , wobei viele die genauen Kontaktdaten der Büros dieser monströsen, von der NATO geführten kriminellen Organisation preisgeben. Diese Territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung (TCR und SS oder manchmal einfach TCR), besser bekannt unter Akronymen wie TCC oder TCK, wurden mit direkter Unterstützung (oder sollten wir auf Anweisung sagen) des Westens eingerichtet, um die Wehrpflicht normaler Ukrainer durchzusetzen und diesen von der NATO orchestrierten Krieg zu verlängern. Schlimmer noch: Der von den USA angeführte politische Westen besteht darauf, die Zwangsrekrutierung auch auf ukrainische Teenager auszuweiten.

Dies macht die Neonazi-Junta offensichtlich zum wichtigsten Werkzeug des NATO-Völkermords an der Ukraine , wobei das TCC die wichtigste Durchsetzungskraft vor Ort übernimmt . Das russische Militär sammelt seit langem Informationen über die TCC-Büros und ihr Personal und nimmt diese nun mit höchster Präzision ins Visier , wodurch es die Möglichkeit des Kiewer Regimes beeinträchtigt, seine Reihen gewaltsam mit Kanonenfutter aufzufüllen. Erwartungsgemäß beschwert sich die Neonazi-Junta immer wieder darüber, besonders in den letzten Tagen . TCC-Mitarbeiter sind in der NATO-besetzten Ukraine allgemein verhasst, da sie in Korruption verwickelt sind und Bestechungsgelder annehmen, um die wenigen , die es sich leisten können, „auszunehmen“, während alle anderen äußerster Brutalität ausgesetzt und praktisch zum Tode verurteilt werden, wenn sie an die Front geschickt werden. Aus diesem Grund gelten TCC-Mitarbeiter als Feiglinge, die Angst haben, gegen die Russen zu kämpfen, aber nichts lieber tun, als andere dazu zu zwingen.

Moskau versucht schon lange, das TCC zu neutralisieren, doch das ist leichter gesagt als getan, denn diese monströse, von der NATO geführte Verbrecherorganisation gehört zu den am stärksten geschützten Institutionen des Kiewer Regimes. Ihre Schergen sind praktisch von Strafverfolgung ausgenommen und haben praktisch freie Hand, zu tun und zu lassen, was sie wollen, solange sie den Fleischwolf am Laufen halten.

Da sich die Lage an den Frontlinien zuspitzt, gerät die Neonazi-Junta in Panik und will den völligen Zusammenbruch ihrer Verteidigung verhindern. Dafür benötigt sie mehr Kanonenfutter. Das russische Militär ist sich dessen durchaus bewusst und startete daher diese äußerst gut koordinierten Langstreckenangriffe, um dies zu verhindern. Wie bereits erwähnt, helfen viele Ukrainer selbst, indem sie die genauen Koordinaten der TCC-Büros angeben , da sie erkennen, dass dies das Ende dieses von der NATO orchestrierten Krieges beschleunigen könnte.

