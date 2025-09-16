„Sehr kranker Weg“: Trump rechnet mit Deutschlands grüner Politik ab – Baerbock hört zu

US-Präsident Donald Trump hat bei der 80. UN-Generalversammlung mit der Ampel-Regierung abgerechnet. Er warf ihr vor, Deutschland mit ihrer Energie- sowie Einwanderungspolitik an den Rand des Ruins geführt zu haben und bezeichnete den Kurs als „sehr kranken Weg“.

UN-Präsidentin Annalena Baerbock, damals Teil der Ampel-Regierung, leitete die Sitzung. Trump bemängelte den Versuch, „komplett grün“ zu werden, und lobte die vermeintliche Rückkehr der aktuellen schwarz-roten Regierung unter Kanzler Merz zu Kernenergie und fossilen Brennstoffen, die zahlreiche Energieanlagen wieder geöffnet und Stabilität gebracht habe: „Alles grün bedeutet totaler Bankrott. Das ist es, wofür es steht“, so Trump.

Ach Donald, Sie haben zwar Recht, aber kehren Sie erstmal vor Ihrer eigenen Tür. Dort sieht es auch nicht besser aus. Was der Dollar und andere Währungen wert sind, ist sehr gut am Goldpreis zu abzulesen, wobei dieser, so lange das marode Finanzsystem existiert, gemütlich an Fahrt aufnimmt.

