Sebastian Kurz: Wussten Sie es schon?

Vom Bundeskanzler zum gefährlichsten Startup der Welt

Vom Bundeskanzleramt in die Tech-Welt: Was steckt hinter dem Milliarden-Startup von Sebastian Kurz?

Sebastian Kurz war mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef der Welt, bevor er nach Korruptionsvorwürfen zurücktrat. Nur wenige Jahre später leitet er nun eine Firma mit einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar. Diese Startup Analyse beleuchtet, wie er den Wechsel von der Politik in die Privatwirtschaft geschafft hat.

Die Besonderheit des Unternehmens liegt in seiner exklusiven Ausrichtung auf Regierungstechnologie. Das Startup arbeitet mit Polizeibehörden zusammen, um Terrorismus und organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Wir untersuchen die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und die Frage, wie ein ehemaliger Regierungschef heute globale Sicherheitslösungen vertreibt.

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