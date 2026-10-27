Scott Ritter: Warum Iran nicht kollabieren wird – der größte geopolitische Irrtum des Westens

„… weil Europa von Grund auf kaputt ist. Und die Politiker und die Wirtschaftseliten haben kein Interesse daran, Europa wieder in Ordnung zu bringen. Sie wollen einfach nur ihre Gewinne maximieren, solange sie noch von diesem korrupten Gebilde profitieren können, das sie in den vergangenen acht Jahrzehnten geschaffen haben.“

Absolut korrekt, Scotti!

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