Scott Ritter: Steht der US-Iran-Krieg kurz bevor? Truppenaufmarsch auf dem Höhepunkt

Scott Ritter ist ehemaliger Major, Nachrichtendienstoffizier, US-Marine und UN-Waffeninspektor. Ritter spricht über die Möglichkeit eines bevorstehenden Angriffs auf den Iran.
Ich finde es ziemlich kühn von Netanjahu, wenn es stimmt, wie Ritter sagt, Israel wäre bereit 700 ballistische Raketen einzustecken, wenn nur das Ziel erreicht wird, die Theokratie im Iran zu beseitigen. Warum kann er nicht warten, bis die Theokratie durch „westliche“ Sanktionen in sich zusammenfällt? Vermutlich wird sich der Iran sehr stark auf Israel bei einem Vergeltungsschlag konzentrieren, weil er Israel als das Hauptübel ansieht, und wenn es zerstört ist, gibt es für die US-Amerikaner keinen Grund mehr weiter zu kämpfen. Es könnte auch sein, daß der Iran nach dem Erstschlag des „Westens“ in der Lage ist, noch ganze Schwärme von Drohnen zu schicken, die die Abwehrraketen Jordaniens, Israels und des „Westens“ erschöpfen, bis die Hyperschallraketen geschickt werden, die Israel zuletzt auch nicht abzufangen vermochte. Für Iran wäre ein Sieg über die Zionsten ein großer Prestigeerfolg in der muslimischen Welt, denn die Sunniten hassen die Schiiten als eine häretische Sekte, mit denen sie nicht zusammenarbeiten wollen und sie in den Schatten stellen würde, weil sie zu dekadent waren, um den Palästinensern zu helfen.
Netanjahu muß sich also absolut sicher sein, daß sein oder Trumps Erstschlag den Iran so enthauptet bzw. zusammenbrechen läßt, daß er zu keiner Antwort mehr fähig sein wird. Wir werden es sehen!
Ansonsten gilt das Wort aus der Odyssee, 18. Gesang, 74:
https://www.gottwein.de/Grie/hom/od18de.php
„Iros, der arme Iros bereitet sich wahrlich ein Unglück!“
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/iran-erklaert-eu-streitkraefte-zu-terroristischen-gruppen-a5377925.html
„Iran erklärt EU-Streitkräfte zu „terroristischen Gruppen“
Irans Parlamentspräsident erklärt Streitkräfte der EU zu „terroristischen Gruppen“. Während die irakischen Paramilitärs von Harakat al-Nujaba dazu aufrufen, im Kriegsfall freiwillig für den Iran zu kämpfen, nehmen Hinweise auf Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zu.
Nach der EU-Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, hat der Iran die Streitkräfte der EU-Mitgliedsstaaten zu „terroristischen Gruppen“ erklärt. Das sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf.
Hintergrund ist demnach ein Gesetz aus dem Jahr 2019, welches nach der Terrorlistung der Revolutionsgarden durch die USA beschlossen wurde. Dieses erlaubt Gegenmaßnahmen gegen alle Nationen, die dieser Entscheidung folgen.“