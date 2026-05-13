Scott Ritter: Russland wird bald Europa ins Visier nehmen

Und warum begreifen die Vollidioten in Brüssel, in Berlin usw. nicht die realen Fakten, die von Scott Ritter im Interview geschildert werden? Nun, man muss kein IQ von 120 haben, um zu erkennen, wo der Feind in Europa zu finden ist.

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