Scott Ritter: Russland wird bald Europa ins Visier nehmen

Und warum begreifen die Vollidioten in Brüssel, in Berlin usw. nicht die realen Fakten, die von Scott Ritter im Interview geschildert werden? Nun, man muss kein IQ von 120 haben, um zu erkennen, wo der Feind in Europa zu finden ist.
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Ein Krieg mit Russland wäre binnen 3 Tagen verloren. Es gibt in der EU ca. 21 LNG Terminals, die alle von konventionellen Raketen oder Dronen binnen Stunden komplett zerstört werden können.
Danach noch Angriffe auf oberirdische Gasspeicher und es gibt keine Industrie und keinen Strom mehr in Nato-Europa.
Die Idee, dass man der Ukraine Taurus oder Storm-Shaddow Raketen liefern kann, von der Nato die Zielplanung macht und dann systematisch die russische Ölindustrie zerstört und das ohne Konsequenzen bleibt, ist ziemlich naiv.
Es beruht darauf, dass man denkt, dass die Schläge unterhalb der Schwelle sind, wo Russland eskaliert. Aber ab einem bestimmmten Punkt, ist es für Russland sinnvoller Europas Energieinfrastruktur völlig zu zerstören, als ständige Verluste bei der eigenen Ölexportinfrastruktur hinzunehmen.
Die Nichtskönner spielen mit dem Feuer…
Die ganzen Einrichtungen sind nicht gegen Raketenangriffe oder Dronenangriffe geschützt.