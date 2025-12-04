Russland hat – laut Scott Ritter – den Krieg endgültig gewonnen.

Doch anstatt eines Triumphs steht Moskau nun vor einer neuen, extrem gefährlichen Entscheidung, die den Verlauf der europäischen Sicherheitsordnung für Jahre beeinflussen könnte.

In diesem Interview erklärt Ritter:

🔻 warum die ukrainische Armee militärisch komplett kollabiert ist

🔻 weshalb der Westen weiterhin Illusionen verbreitet

🔻 welche strategischen Optionen Russland jetzt wirklich hat

🔻 wieso der entscheidende Moment jetzt gekommen ist

🔻 und welche Risiken eine falsche Entscheidung auslösen könnte

Ritter spricht offen über geopolitische Folgen, mögliche Gegenreaktionen des Westens und darüber, weshalb Russland trotz militärischem Sieg eine der schwierigsten Phasen erreicht hat.

Dieses Gespräch ist einer der klarsten und brisantesten Einblicke in die aktuelle Lage – und zeigt, wie nah Europa an einer neuen Eskalation stehen könnte.

