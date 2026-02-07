Scott Ritter: Krieg gegen Iran? Trump würde verlieren!

„Trump ist ein Tyrann. Und wie die meisten Tyrannen ist er ein Feigling. Wenn jemand sich gegen den Tyrannen wehrt, kämpft der Tyrann nicht. Der Tyrann rennt weg. Und Trump wird einen Weg finden, um wegzulaufen.“ – Deutliche Worte findet der US-Analyst Scott Ritter über die Politik von US-Präsident Trump gegenüber dem Iran. Im exklusiven Interview mit GEGENPOL zieht der ehemaligen UN-Waffeninspekteur das Resümee: Die USA könnten einen Krieg gegen den Iran nicht gewinnen!

„Der Iran hat sich auf diesen Krieg vorbereitet. Wir nicht. Das ist der Unterschied. […] Das wäre das Ende Israels. Israel kann keinen langen Krieg gegen den Iran führen, einfach gesagt. Die USA auch nicht. Der Iran ist auf einen langen Krieg vorbereitet. Weder Israel noch die USA sind in ähnlicher Weise vorbereitet.“

Für den US-Militärexperten stellt sich die aktuelle Geopolitik daher als ein Säbelrasseln ohne tatsächliche Macht dar: „Donald Trump ist Politiker. Er ist nicht in diese Position gekommen, weil er Amerika liebt und das Richtige für Amerika tun will. Er hat es getan, weil er ein Narzisst ist. Und sein Ego verlangt, dass er als erfolgreicher Präsident angesehen wird. Deshalb glaube ich nicht, dass er den Iran bombardieren wird.“

Und wenn doch? „Die Iraner würden jeden amerikanischen Stützpunkt in der Region treffen. […] Und das ist das Ende der Präsidentschaft von Trump. Die Raketen des Iran werden Tel Aviv auf den Kopf stellen. Und das ist das Ende der Präsidentschaft von Trump. Die Raketen des Iran könnten europäische Ziele treffen. Jedes europäische Land, das dumm genug ist, amerikanischen Flugzeugen zu erlauben, von seinem Territorium aus zu starten. Und das ist das Ende der Präsidentschaft von Trump.“

