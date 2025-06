SCOTT RITTER: ISRAEL IST EINE ZERSTÖRTE NATION – IRAN STEHT STABIL

Ach hätten doch nur die Vollidioten in Berlin und Brüssel und anderswo auch soviel Verstand wie Scott Ritter.

Schaut*s Euch an.

„Donald Trumps Bombardierung von drei leeren Einrichtungen in Iran war politisches Theater. Die Vergeltung Irans durch den Abschuss von Raketen auf einen leeren US-Luftwaffenstützpunkt war ebenfalls politisches Theater.“ – Deutliche Worte des US-Militärexperten Scott Ritter. Im exklusiven Interview mit GEGENPOL analysiert der ehemalige UN-Waffeninspekteur den israelisch-iranischen Konflikt und auch den US-Eingriff darin. Ritter sieht den Waffenstillstand als Eingeständnis der israelischen Schwäche:

„Es gibt einen Grund, warum Israel um den Waffenstillstand gebeten hat. Erstens sollten wir nie vergessen, dass der Iran die Vereinigten Staaten nicht angefleht hat, diesen Krieg zu beenden. Israel kam bettelnd zu den Vereinigten Staaten und sagte: Wir können nicht zulassen, dass dieser Krieg weitergeht. Keine weitere Woche …“

Selbstverständlich habe Israel dem Iran Schaden zugefügt, doch Ritter argumentiert: „Schaut euch Israel heute an. Es ist eine zerstörte Nation … Könnte der Iran Israel zerstören? Der Iran ist durchaus in der Lage, das zu tun. Sie haben ballistische Raketen. Sie können diese Raketen kontinuierlich abfeuern. Ich glaube also nicht an die israelische Fiktion, dass sie dieses Schlachtfeld irgendwie dominiert haben. Sie haben die Vereinigten Staaten um einen Waffenstillstand angefleht.“

