Der ehemalige UN-Waffeninspektor und Nachrichtendienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter, zerlegt die US-NATO-neokonservative Propaganda, während Iran auf Trumps Hinauszögern der Vereinbarungsverpflichtungen reagiert und Putin eine bedeutende Antwort auf die von den USA und der NATO unterstützten ukrainischen Drohnenangriffe auf Russland gibt. Das und vieles mehr in dieser geopolitischen Zusammenfassung.

(Visited 34 times, 34 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …