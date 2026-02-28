Scott Ritter ist ehemaliger Major, Nachrichtendienstoffizier, US-Marine und UN-Waffeninspektor. Ritter erläutert, warum die USA einen schweren Fehler begangen haben, indem sie den Iran angegriffen haben, und dass der Iran wahrscheinlich die Oberhand gewinnen wird.

Und nun? Gut möglich, dass jetzt die iranischen Schläfer in den Schurkenstaaten wach geküsst werden. Hier ein Terroranschlag, dort ein Terroranschlag. Die Schuldigen werden die Machthaber von USrael und deren Komplizen sein – einschließlich die westlichen Medien-Huren.

Scotti hat es oft genug gesagt: „der Iran stellt keine Bedrohung für Amerika da“. Ein völkerrechtswidriger Angriff, den die deutschen Machthaber auch noch begrüßen. Sorry, aber „kriegsgeile“ Menschen ohne moralischen Kompass widern mich an.

