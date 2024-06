Scott Ritter, eine weitere amerikanische Stimme für Vernunft und Frieden, wird abgedreht

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Die unheilvolle Verhinderung der Reise von Scott Ritter, der diese Woche aus Russland sprechen und senden wollte, durch die US-Behörden ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die westlichen imperialistischen Kriegstreiber Angst vor der Wahrheit haben.

In der Tat wirft dies einen dunklen Schatten auf ihre Behauptungen von „Demokratie und Freiheit“ – ironischerweise in einer Woche, die angeblich der D-Day-Landung und des historischen Kampfes gegen den Faschismus gedenkt.

Der ehemalige US-Marine und Waffeninspektor der Vereinten Nationen hat sich als unabhängiger politischer Kommentator und Analytiker weltweites Ansehen erworben. Ritter hat sich zu einem scharfen Kritiker des Stellvertreterkriegs der Vereinigten Staaten und der NATO in der Ukraine entwickelt. Er hat nachdrücklich zum Dialog und zur Diplomatie aufgerufen und davor gewarnt, dass die rücksichtslosen Provokationen Washingtons und seiner Verbündeten gegenüber Russland die Welt in einen nuklearen Flächenbrand treiben.

In dieser Woche sollte Ritter von New York nach Istanbul fliegen, um am Internationalen Wirtschaftsforum von St. Petersburg in Russland teilzunehmen. An dem jährlichen Forum nehmen Tausende von Delegierten aus der ganzen Welt teil. Er wurde von US-Polizeibeamten aus dem Flugzeug geholt, und sein Reisepass wurde beschlagnahmt, bevor er vom Flughafen eskortiert wurde. Eine offizielle Erklärung für das drakonische Verbot seiner Reisepläne gab es nicht. Das US-Außenministerium weigerte sich, die Angelegenheit mit der Begründung zu kommentieren, es handele sich um eine private Angelegenheit.

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die demütigende Maßnahme politisch von mächtigen Leuten organisiert wurde, wie Ritter behauptet. Er sollte daran gehindert werden, nach Russland zu reisen, nur weil er sich politisch geäußert hat. Das ist eine unglaubliche Verletzung demokratischer Rechte und eine Offenbarung der dunklen Kräfte, die am Werk sind, und die nun immer mehr an die Öffentlichkeit treten und sich offenbaren.

Der Vorfall ist ein schwerwiegendes Beispiel dafür, wie das gesetzlich geschützte Recht auf freie Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen NATO-Staaten mit Füßen getreten wird. Zahlreiche weitere Fälle von Zensur und „Löschung“ zeugen von der Intensität des Informationskriegs, den die westlichen Staaten nicht nur gegen vermeintliche ausländische Gegner, sondern auch gegen ihre eigenen Bürger führen.

Millionen westlicher Bürger wird der Zugang zu wichtigen unabhängigen Nachrichten und anderen Medien verwehrt, nur weil diese Informationen von nicht rechenschaftspflichtigen westlichen Behörden offiziell als „russische Desinformation“ bezeichnet werden. Russischen Nachrichtensendern wie RT und Sputnik wird der Zugang über normale Kanäle verwehrt.

Scott Ritter ist eine von mehreren angesehenen amerikanischen Stimmen der Vernunft und echten Intelligenz, die aus den so genannten westlichen Mainstream-Medien verbannt werden. Weitere Persönlichkeiten sind die Professoren John Mearsheimer und Jeffrey Sachs, der ehemalige Botschafter in der Sowjetunion Jack Matlock, die ehemaligen CIA-Analysten Ray McGovern und Larry Johnson sowie die ehemaligen hochrangigen Pentagon-Experten Doug Macgregor und Earl Rasmussen.

Alle diese Persönlichkeiten sind ausgesprochene und sachkundige Kritiker des von den USA geführten NATO-Vertreterkriegs in der Ukraine. Sie waren hervorragend in der Lage zu erklären, wie der Krieg durch jahrelange illegale Interventionen in der Ukraine angefacht wurde und wie die Aussichten auf eine diplomatische und friedliche Lösung von Washington und seinen NATO-Vasallen bewusst sabotiert werden. Im hervorragenden Geist des US-Marinegeneralmajors Smedley D. Butler aus den 1930er Jahren haben sie gezeigt, dass „Krieg ein Geschäft ist“.

Der Krieg in der Ukraine ist der Welt auf der Grundlage eines stinkenden Haufens von Lügen und russophoben Vorurteilen verkauft worden. Ein abscheulicher Betrug ist im Gange, der die Zukunft der Welt in unmittelbare Gefahr bringt.

Scott Ritter, wie auch die anderen oben zitierten Stimmen, wird in den von Konzernen kontrollierten westlichen Medienkanälen nie oder nur selten interviewt, und zwar genau aus dem Grund, weil die kritische Analyse, die er und die anderen äußern, die Kriegspropaganda der US-Regierung und ihrer NATO-Verbündeten entlarvt – Propaganda, die der westlichen Öffentlichkeit pausenlos vorgesetzt und als „Nachrichten“ präsentiert wird.

Unter der Tyrannei der westlichen imperialistischen Kriegstreiberei sind keine abweichenden Stimmen erlaubt. Fragen Sie nur Robert Fico, den slowakischen Premierminister, der am 15. Mai von einem Bewaffneten angeschossen und schwer verletzt wurde, weil er, wie Fico glaubt, gegen den NATO-Krieg gegen Russland ist. Wie der irische Dramatiker George Bernard Shaw einmal sagte, ist ein Attentat nur eine extreme Form der Zensur.

Eine Demonstration des ruchlosen Propagandasystems wurde diese Woche während des 80. Jahrestages der Landung in der Normandie am D-Day gezeigt. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. US-Präsident Joe Biden und andere westliche Staats- und Regierungschefs nutzten die Gedenkveranstaltung in Frankreich, um düstere Warnungen auszusprechen, dass „die Demokratie angegriffen wird“, und den Krieg in der Ukraine als eine Wiederholung des Kampfes gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg darzustellen, wobei Russland als Reinkarnation von Hitlers Drittem Reich dargestellt wurde. Der ganze Pomp und die Zeremonie des D-Day waren eine Travestie. Und doch wurde diese ekelerregende Geschichtsverfälschung von Sendern wie CNN und BBC, um nur zwei zu nennen, an das westliche Publikum weitergegeben, als handele es sich um eine noble Reflexion.

Demokratie und Freiheit werden in der Tat angegriffen – von Biden und dem Rest der westlichen herrschenden Elite, deren oligarchische Machtbasis sich immer mehr als offener Faschismus entpuppt – wenn auch mit „liberal“ klingender Rhetorik.

Wladimir Zelenskij, der ukrainische Marionettenpräsident und jetzige De-facto-Diktator, weil er die Wahlen abgesagt hat, war unter den Würdenträgern in der Normandie. Ebenso wie der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Erst vor wenigen Monaten haben Zelensky und Trudeau einem Nazi-Veteranen im kanadischen Parlament stehende Ovationen gezollt.

Biden und die westlichen Eliten sind diejenigen, die in der Ukraine einen Weltkrieg gegen Russland anzetteln. Wenn man einen Vergleich anstellen will, dann den, dass die NATO der Erbe des Nazi-Faschismus und der Kriegstreiberei ist.

Am selben Tag, an dem Biden, Macron, Sunak, King Charles und andere nicht existierende westliche Eliten den „Kampf für Demokratie und Freiheit“ anpriesen, tötete das israelische Regime, das sie mit Waffen und politischer Deckung unterstützen, über 40 palästinensische Zivilisten in einem Flüchtlingslager in Nuseirat, Gaza. Fast neun Monate lang wurde dieser Völkermord von den Vereinigten Staaten und ihren verlogenen westlichen Verbündeten ermöglicht und gefördert.

Diese imperialistischen Mächte sind seit letzter Woche dabei, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren, indem sie den Einsatz von NATO-Waffen zum Angriff auf Russland öffentlich genehmigen. Macron schickt nun offiziell französische Militärausbilder, um den Kräften des neonazistischen Kiewer Regimes dabei zu helfen, mit Waffen russisches Territorium zu treffen. Wie nahe kann das an einem totalen Krieg liegen, ohne dass man es ausspricht?

Biden und andere degenerierte westliche Kriegsverbrecher weisen die berechtigten Sorgen der Öffentlichkeit zurück, indem sie behaupten, es bestehe nur ein „theoretisches“ Risiko eines nuklearen Dritten Weltkriegs.

Scott Ritter und die anderen oben genannten angesehenen Persönlichkeiten haben die Lügen und die kriminelle Kriegstreiberei der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Komplizen unwiderlegbar aufgedeckt.

Ritter hat auf seinem Telegram-Kanal und über alternative Medien eine große Anhängerschaft gewonnen.

Das zeigt, wie groß die Offenheit der Öffentlichkeit für kritische Informationen und der Widerstand gegen die unerbittliche Kriegstreiberei sein kann. Kurz gesagt, eine Offenheit für objektive Informationen und die Wahrheit.

Die Abschaltung des Mainstreams und des Internetzugangs zu alternativen Medien ist ein klassisches Beispiel für die Maxime, dass das erste Opfer eines Krieges die Wahrheit ist.

Das globale Überleben ist zum großen Teil deshalb in Gefahr, weil den Menschen die Möglichkeit genommen wird, sich den verrückten Kriegstreibern zu widersetzen, die von den Lügenmedien als Vorbilder für Tugend und Frieden dargestellt werden.

Wenn Verfechter der Wahrheit in Einzelhaft eingesperrt werden wie Julian Assange, wenn ihnen die Bewegungs- und Redefreiheit verweigert wird wie Scott Ritter, oder wenn auf sie ein Attentat verübt wird wie auf den slowakischen Ministerpräsidenten und Kritiker der NATO-Politik in der Ukraine, Robert Fico, dann wissen Sie, dass wir uns in dunklen und unheilvollen Zeiten befinden.

Könnte man die Geschichte von der Vergangenheit in die Gegenwart verlegen, so würden Hunderttausende von einfachen amerikanischen, britischen und anderen alliierten Soldaten, die vor 80 Jahren an den Stränden der Normandie gelandet sind, um gegen den Faschismus zu kämpfen, gegen Leute wie Biden und seine elitären Gesellen, die sich diese Woche dort versammelt haben und ihr Andenken und ihre Opfer ausnutzen, Sturm laufen, wagen wir zu behaupten.

erschienen am 7. Juni 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)