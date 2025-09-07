Schweizer Bürger sagen NEIN zur E-ID: Nun ruft die Schweizer Regierung sie erneut zur Stimmabgabe auf

Am 7. März 2021 stimmten die Schweizer Bürger bereits über die Einführung der elektronischen ID (E-ID) ab und lehnten die Vorschläge der Regierung mit einer überwältigenden Mehrheit von 64,4 % NEIN gegenüber 35,6 % JA ab.

von Peter Koenig (dirtyworld1)

Das war vor gerade einmal vier Jahren. Und nun legt die Schweizer Regierung den Vorschlag erneut dem Volk vor. Nicht freiwillig.

Er wurde beiden Kammern des Schweizer Parlaments vorgelegt und angenommen, wie es oft der Fall ist, da das Schweizer Parlament nicht wirklich die Interessen des Volkes vertritt, sondern die Interessen der Wirtschaft.

Dies ist ein klares Signal dafür, dass sich die Schweiz von einer demokratischen Republik zu einem Unternehmen gewandelt hat, mit einem Unternehmensbuchhaltungssystem, in dem der Gewinn das Maß aller Dinge ist, in dem die einfachen Menschen die Arbeiter sind und diejenigen an der Spitze des Unternehmens, wie die sieben Zwerge in Bern, die Schweizer Unternehmensleitung, sozusagen die CEOs, sind.

Sofort wurde ein Referendum gegen die E-ID lanciert, sodass die Regierung den E-ID-Vorschlag erneut dem Schweizer Volk vorlegen muss.

Diesmal mit besser vorbereiteten Argumenten, mit mehr Lügen und Fehlinformationen, denn das Wesen der E-ID bleibt dasselbe: Es wäre ein großer Schritt in Richtung vollständiger digitaler Kontrolle, vollständiger digitaler Versklavung der Bevölkerung.

Zur Erinnerung: Schweizer Parlamentarier haben das absurde Recht, in so vielen Vorständen von Unternehmen und Finanzinstituten zu sitzen, wie sie möchten. Das ist der Inbegriff eines Interessenkonflikts.

Das bedeutet, dass wir in der Schweiz eine integrierte Lobby haben, die weltweit nahezu einzigartig ist, in einem Land, das sich selbst als das Herz der Demokratie bezeichnet.

Denken Sie noch einmal nach.

Nun wird denselben Personen erneut die Frage nach JA oder NEIN zur E-ID vorgelegt, mit anderen Argumenten und, offen gesagt, Fehlinformationen, die eine Zustimmung mit „Ja“ schmackhafter machen sollen.

Was das wirklich bedeutet: Die Schweizer Regierung will diese E-ID um jeden Preis durchsetzen. Was sagt Ihnen das über unsere Regierung?

Kann man ihm vertrauen, so wie er vorgibt und Sie glauben machen will?

Auf keinen Fall!

Warum sonst würde die Regierung den Willen des Volkes missachten, der vor nur vier Jahren, im Jahr 2021, mit einer Ablehnung der elektronischen Identitätskarte durch fast zwei Drittel der Wähler so deutlich zum Ausdruck gebracht wurde?

Vertrauen Sie der Regierung nicht.

Sie haben den Covid-Skandal, besser gesagt das Covid-Verbrechen, nicht vergessen – ein guter Grund, alles anzuzweifeln, was die Regierung gegen den Willen des Volkes durchsetzen will.

Lassen Sie uns nur einige der offensichtlichsten Argumente gegen eine E-ID aufzählen, Argumente, die weltweit gelten, nicht nur in der Schweiz.

Zu den Argumenten gegen die elektronische Identifikation zählen Datenschutzrisiken, wobei berechtigte Befürchtungen hinsichtlich der Datenverfolgung und -auswertung für Profiling und Marketingzwecke durch Unternehmen oder Behörden bestehen.

Denken Sie nur an die „Cookies“, denen Sie für fast jeden Artikel, den Sie lesen möchten, zustimmen müssen.

Sicherheitsbedenken sind Probleme aufgrund potenziell unsicherer Technologie und unzureichendem Schutz vor Cyberangriffen, d. h. Daten können gestohlen und an wer weiß wen verkauft werden, zum Beispiel an die sogenannten Five-plus-One-Eyes, die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens, Neuseelands und – raten Sie mal – Israels Mossad.

Daten können von unserer Regierung auch einfach zur vollständigen Kontrolle und Manipulation von Gruppen oder einzelnen Bürgern verwendet werden, die sich „nicht richtig verhalten“.

Digitale Daten können mit Bankkonten verknüpft und Bankkonten gesperrt werden, wenn die obersten Behörden dies für notwendig erachten, weil ein Bürger mit einer korrupten und diktatorischen Regierungspolitik nicht einverstanden ist.

Die digitale elektronische Identitätskarte ist der Vorläufer eines Sozialkreditsystems.

Digitale Ausgrenzung oder Diskriminierung ist ein weiteres Problem, da diejenigen, die mit digitalen Tools nicht vertraut sind, benachteiligt oder vom Zugang zu Dienstleistungen ausgeschlossen werden könnten.

Darüber hinaus gibt es Befürchtungen, dass Unternehmen oder Behörden zunehmend Druck ausüben könnten, die elektronische Identitätskarte zu verwenden, und dass dies tatsächlich die Einführung eines Sozialkreditsystems ermöglichen könnte.

Digitale E-ID-Daten könnten für Erpressungen missbraucht werden, entweder durch die eigene Regierung oder durch Personen, die Ihre digitalen Daten gestohlen oder gekauft haben.

Heute müssen Schweizer Bürger im In- und Ausland ihren Personalausweis oder Reisepass in Papierform vorlegen, um ihre Identität nachzuweisen.

Das ist SICHER.

Bei der digitalen E-ID müssen Sie eine oder mehrere Apps auf Ihren Computer und Ihr Smartphone herunterladen, um eine digitale ID hochladen zu können. Jede neue App ist ein neues Risiko.

Wie bei elektronischen Zahlungssystemen – einer weiteren Form der Versklavung, die leider vielen Menschen, insbesondere den jüngeren Generationen, noch nicht bewusst ist – können Daten auf Ihren Smartphones gehackt werden, und wenn Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, ist Ihre gesamte Sicherheit dahin, einschließlich Ihrer Bank-ID und allem, was mit der digitalen E-ID verbunden ist.

Die Schweizer Regierung erklärt, dass die E-ID vorerst optional bleibt.

Moment mal: Das gilt nur „vorerst“. Im Jahr 2026 plant die Regierung die Einführung eines biometrischen Schweizer Personalausweises (ID), einem Vorläufer der E-ID. Wurden Sie darüber informiert?

Die Schweizer Regierung gehört zu den Regierungen, die am stärksten auf eine vollständige Digitalisierung aller Bereiche, einschließlich des Geldwesens, drängen.

Sobald ein bestimmter Grad an Digitalisierung erreicht ist, ist der nächste Schritt zur obligatorischen elektronischen Identifikation leicht zu vollziehen.

Die Regierung hebt einfach die Gültigkeit von Papierausweisen auf – und was können Sie dagegen tun?

Sie befinden sich dann an einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, digital versklavt und kaum noch eine Fluchtmöglichkeit.

Ein ALARM: Bitte stimmen Sie am 28. September 2025 mit NEIN zur digitalen E-ID, machen Sie ein klares NEIN gegen die Digitalisierung von allem.

Video:

Quelle: https://www.globalresearch.ca/switzerland-vote-electronic-id-e-id/5899051

(Visited 47 times, 47 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …