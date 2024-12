Schwedischer MEP: „Herr Habeck, Sie sind das Symbol der Deindustrialisierung und Arroganz“

Nachdem eine Dunkelflaute in Deutschland auch in Schweden dafür gesorgt hatte, dass die Strompreise in die Höhe schnellten, hat der EU-Abgeordnete der Schwedendemokraten, Charlie Weimers, in einer Rede im EU-Parlament Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wegen seiner Energiepolitik scharf angegriffen und der Lüge bezichtigt.

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“

(Visited 1 times, 1 visits today)