Schweden führt Bargeldpflicht ein: Warum der Vorreiter plötzlich umsteuert

Quelle: opposition24

Schweden galt jahrelang als Musterland der bargeldlosen Gesellschaft. Nun zieht Stockholm die Notbremse: Ab dem 1. Juli 2026 müssen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken an bemannten Kassen grundsätzlich auch Scheine und Münzen akzeptieren.

Die neue Regel ist keine allgemeine Bargeldpflicht für jeden Händler. Sie konzentriert sich auf Waren des täglichen Bedarfs. Vorgesehen sind zudem Grenzen für die Höhe einer einzelnen Barzahlung und die Zahl der Münzen. Ausnahmen bleiben möglich, wenn etwa die Sicherheit einer Filiale nicht gewährleistet werden kann oder die Bargeldabwicklung den Betrieb unverhältnismäßig belastet.

Vom Bargeldland zum digitalen Vorreiter

Der Weg in die fast bargeldlose Gesellschaft verlief über Jahre. Kartenzahlungen wurden immer billiger und bequemer, viele Bankfilialen stellten ihre Bargelddienste ein und mit dem Bezahldienst Swish verlagerte sich selbst der private Geldtransfer auf das Smartphone. Händler konnten Bargeld häufig vertraglich ausschließen.

Nach Angaben der schwedischen Reichsbank wurde 2010 noch ungefähr jeder vierte Einkauf im Geschäft bar bezahlt. Inzwischen ist es nur noch etwa jeder zehnte. Karten dominieren, gefolgt von Swish. Was als Fortschritt und Komfortgewinn begann, machte das gesamte Zahlungssystem jedoch immer abhängiger von Strom, Datennetzen, Banken und wenigen technischen Plattformen.

Warum jetzt der Schwenk?

Der Kurswechsel kommt nicht aus Nostalgie. In der Gesetzesbegründung nennt die Regierung ausdrücklich die Erfahrungen der Corona-Zeit, Russlands Angriff auf die Ukraine und die wachsende Verwundbarkeit digitaler Infrastruktur. IT-Angriffe und technische Störungen haben in Schweden bereits elektronische Bezahlsysteme von Lebensmittelketten zeitweise lahmgelegt.

Hinzu kommt die soziale Frage. Ältere Menschen, Personen mit Behinderungen, Bürger ohne ausreichenden digitalen Zugang oder Menschen mit geschützter Identität können nicht selbstverständlich auf Apps und Karten ausweichen. Bargeld ist deshalb nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern auch ein Stück Teilhabe, Privatsphäre und zivile Vorsorge.

Schweden schafft die digitale Zahlung nicht ab. Das Land erkennt vielmehr, dass Effizienz allein noch keine Widerstandsfähigkeit garantiert. Ein funktionierendes Gemeinwesen braucht Alternativen, wenn Server, Stromversorgung oder Mobilfunk ausfallen. Ausgerechnet der frühere Vorreiter der bargeldlosen Zukunft erinnert Europa nun daran, dass analoges Geld zur kritischen Infrastruktur gehört.

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