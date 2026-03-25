SchwarzRot = Familientod!

Die familien- und deutschenfeindlichste Koalition seit Gründung der Bundesrepublik plant drastische Einschnitte. Aber nur für Arbeitende. Die Mehrwertsteuer soll rauf und nicht nur auf 20 oder 21 Prozent. Während die Ukraine weiter mit Milliarden Euro unterstützt wird, Asylbewerber kostenlose Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen kassieren, wird es für Familien immer enger.

Quelle: f-news

Aber das reicht nicht, wenn dieser ganze Irrsinn nicht gestoppt wird und USA und Israel die EU in den Krieg mit dem Iran verstricken. Dann steht noch mehr auf dem Plan. Das könnten die Auswirkungen sein:

Die kostenlose Familienversicherung soll weg – das betrifft aber wohl nicht die Sozialversicherungsabkommen, die mit den Ländern der ehemaligen Gastarbeiter abgeschlossen worden sind und immer noch gelten. Demnach können z.B. Türken ihre Angehörigen in der Heimat einfach mitversichern. Seit Jahren wird das kritisiert, aber bisher hat keine Regierung hier Abhilfe geschaffen.

Der nächste Hammer: Selbständige sollen in die Rentenkasse einzahlen. Was bleibt dann für viele Handwerker noch übrig, als ein Stundenlohn knapp über oder sogar unter dem Mindestsatz?

Das Kindergeld soll wegfallen und nur noch an „Bedürftige“ ausgezahlt bzw. in neu zu berechnenden Ansprüchen berücksichtigt werden.

Für Arbeitnehmer müssen Kürzungen her: Urlaubsanspruch nur noch 20 Tage, besser aber man verzichtet ganz darauf, um keine Kündigung zu riskieren.

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall kann nicht länger aufrecht erhalten werden, damit die Wirtschaft nicht weiter stagniert.

Natürlich sind Politiker, insbesondere Regierungsmitglieder nicht von diesen Einschnitten betroffen.

Eben erst wurde in zwei westlichen Bundesländern gewählt und den Regierungsparteien der Auftrag erteilt, ihren Zerstörungskurs fortzusetzen. Vieles wird noch viel schlimmer kommen, als in diesem Artikel spekuliert. Die Mehrheit hat es wohl so gewollt.

Immer schön weiter so, sagten sich die Wähler in BW und RP.

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein.“

Na dann viel Spaß mit dieser Verbrecherbande, die auch noch Euer letztes Hemd rauben.

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