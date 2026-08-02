Schulden – das Herrschaftssystem der Hochfinanz

Laut Stephen Goodson, dem ehemaligen Direktor der südafrikanischen Zentralbank, ist die gezielte Verarmung der Bevölkerung ein Instrument der Hochfinanz, um die Menschheit gefügig zu machen. Dabei müsste kein einziger Staat Schulden haben. Diese Kla.TV-Sendung zeigt auf, wie sich Staaten aus diesem Herrschaftssystem befreiten und die Bevölkerung wachsenden Wohlstand erntete. Es beweist, dass ein gerechtes Finanzsystem nicht nur Utopie ist, sondern durchaus in der Praxis funktioniert. [weiterlesen bei kla.tv]
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