Schon wieder!?

Nicht das sich Deutschland mit grüner Politik sozialökonomisch auf dem absteigenden Ast befindet und nun kommt auch noch der nächste Grünschnabel ans Tageslicht und fordert die Zerschlagung Russlands. Immerhin, so ist anzunehmen, haben die beiden Gestalten im Video bei den Grünen aller beste Aufstiegschancen. Wo Hassreden applaudiert werden ist Vorsicht geboten.

„Macht Russland wieder klein“ – Grüner Bundeswehroffizier fordert Zerschlagung Russlands

Ein Offizier der Bundeswehr fordert offen die Zerschlagung der Russischen Föderation. Unvorstellbar? Nicht, wenn man Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen ist.

Bekleidet mit einem T-Shirt, das die Aufschrift trägt „Make Russia small again“ (zu Deutsch: „Macht Russland wieder klein“), betont Simon Neuenhaus, „verdammt stolz darauf“ zu sein, „als deutscher Offizier“ gegen Russland zu stehen. Das T-Shirt zeigt zudem das Großfürstentum Moskau in den Grenzen von 1462 vor dem Hintergrund der Russischen Föderation in den Grenzen von 2021.

Der 23-jährige Offizier der Bundeswehr ist Grünen-Mitglied im Kreisverband München Land und zugleich Mitglied im Verein „BundeswehrGrün“. Auch Nyke Slawik, die für die Partei Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag sitzt, betonte die klare außenpolitische Stoßrichtung der Partei und forderte einen „internationalen Antifaschismus“, der sich gegen Russland richtet.

Die dreitägige Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) von Bündnis 90/Die Grünen fand dieses Jahr in Hannover statt. Die BDK der Grünen entspricht dem Bundesparteitag anderer Parteien und ist das oberste Beschlussorgan der Partei.

