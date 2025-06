Helmut Reinhardt spricht in diesem Interview mit Andreas Popp über die Gewaltwelle in den USA, die Reaktionen von Donald Trump und dessen Konflikt mit Elon Musk. Und was sind das eigentlich für komische Zeiten, in denen wir leben? Kommt das Ende oder befinden wir uns mitten in einer großen Transformation?

