Scholz: „Deutschland wird das Problem der Arbeitslosigkeit hinter sich lassen“

Nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz, dass mehr Tempo bei der „grünen“ Transformation der Wirtschaft nötig sei. Weiterhin behauptete er, Deutschland werde in den nächsten Jahren „das Problem der Arbeitslosigkeit hinter sich lassen“.

Quelle: rtdeutsch

Zum Ende der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg wies Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf die vorgeblich „kooperative“ Atmosphäre zwischen den Partnern der Ampelkoalition hin. Diese sei „informativ, instruktiv und sehr konstruktiv“ gewesen. Die Ampelkoalition habe im vergangenen Jahr zudem „viel erreicht“.

So habe man die Bundesrepublik „unabhängiger gemacht von russischen Energielieferungen“ und „immense Summen“ aufgebracht, um eine Wirtschaftskrise zu verhindern. Daraus sei ein „Schwung“ entstanden. Weiterhin versuchte Scholz, sich zuversichtlich zu zeigen, dass dieser „Schwung“ zu einer Transformation der deutschen Wirtschaft hin zur „Klimafreundlichkeit“ und Digitalisierung führen werde. Dieser Auffassung zufolge geht der Kanzler davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in einigen Jahren kein Thema mehr sein werden:

„In den nächsten Jahren wird Deutschland das Problem der Arbeitslosigkeit hinter sich lassen.“

Scholz betonte weiterhin:

„Es gibt sehr viel zu tun, für das wir sehr viele Frauen und Männer brauchen, die hierzulande sich einsetzen, aber auch aus anderen Ländern dazukommen, damit all die Arbeit geschafft werden kann, die in Deutschland jetzt anfällt.“

Zudem forderte Scholz mehr Tempo, um die Industrie bis 2045 klimaneutral zu machen. Dazu müsse Deutschland seine Wirtschaft „mit großer Geschwindigkeit“ umbauen. Bis 2030 müsse man täglich bis zu fünf Windräder sowie Solaranlagen im Umfang von mehr als 40 Fußballfeldern errichten.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sieht „große Chancen“ im „grünen“ Umbau der Wirtschaft. Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung der Wirtschaft, neue Geschäftsmodelle und die Transformation würden Deutschland und der EU „Wohlstand und Wachstum für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bescheren“, behauptete Habeck. Dies sei ein „gigantisches Industrie- und Beschäftigungsprogramm“. Kritik kam unterdessen von der Linken: Fraktionschef Dietmar Bartsch, der der Koalition fehlende Lösungen bei wichtigen Themen vorwarf, erklärte der dpa am Montag:

„Meseberg war vor allem Selbsthilfegruppe, weniger Kabinettsklausur. Maximale Probleme im Land, reichlich Dissens und viel Selbstdarstellung in der Koalition.“

Als Probleme nannte Bartsch Inflation, Verarmung, die Ukraine und Geflüchtete. Lösungen hingegen seien Fehlanzeige:

„Die Ampel ist keine Fortschrittskoalition, Anspruch und Wirklichkeit lagen bei einer Koalition wohl noch nie so weit auseinander.“

Inwiefern sich die Prognosen der Regierungsvertreter zur wirtschaftlichen Lage bewahrheiten werden, wird sich allerdings erst noch zeigen. Erst Ende Februar hatte beispielsweise der weltgrößte Chemiekonzern BASF mitgeteilt, dass das Unternehmen 2.600 Stellen streichen will – zwei Drittel davon in Deutschland.

Mehr zum Thema – BASF streicht 2.600 Stellen – Zwei Drittel davon in Deutschland

Mein lieber Scholli, kann der lügen. Der Olaf hat eine außerordentliche Begabung. Er muss nicht einmal den Mund aufmachen um zu lügen. Die Lüge ist ihm bereits ins Gesicht geschrieben.

„Es gibt sehr viel zu tun, für das wir sehr viele Frauen und Männer brauchen, die hierzulande sich einsetzen, aber auch aus anderen Ländern dazukommen, damit all die Arbeit geschafft werden kann, die in Deutschland jetzt anfällt.“

Worthülsen ohne Ende. Welche Arbeiten fallen jetzt an, um massenhaft Frauen und Männer aus anderen Ländern zu holen? Für Aufräumarbeiten die eventuell in Zukunft anstehen? Oder meint er vielleicht Arbeiten, die durch die KI in Zukunft wegfallen? Die Großindustrie verschwindet zunehmend aus Deutschland. Hausgemachte Energiepreissteigerungen ist u.a. ein Grund. Der Mittelstand, ein wichtiger ökonomischer Grundpfeiler, wird zusehend wegen irrsinniger Auflagen ausgeblutet.

Wie sollen unter diesen Voraussetzungen in Deutschland Arbeitsplätze geschaffen werden? Man muss sich das einfach mal vorstellen, wie diese SchlAmpel-Regierung die Unternehmen und die Bürger in Deutschland die Schlinge um den Hals gelegt haben. Preiswerte Energielieferungen aus Russland wurden gekappt, um den Unternehmen und den Bürgern teure und schmutzige Energie aus den USA und sonstwo auf’s Auge zu drücken.

Einerseits hat sich diese SchlAmpel-Regierung dafür eingesetzt, Deutschland unabhängiger von russischen Energielieferungen zu machen. Anderseits aber abhängig von Fracking-Gas aus den USA, Katar … usw. Sorry, aber ein „zum Wohle des Volkes“ ist hier nun wirklich nicht zu erkennen. Ist ja auch nicht im Interesse „unserer“ Freunde.

Abschließend möchte sich jeder selbst ein Bild über das zukünftige Jobwunder Deutschland machen, bei dem es sich um Arbeitsplatzvernichtung durch Insolvenzen, Betriebsschließungen, Entlassungen, Stellenabbau… handelt.

Welches Szenario halten Sie für wahrscheinlicher? Das, das Scholli den Deutschen verspricht, oder das, das in dem Link von Egon Kreutzer dokumentiert wird? Ich schließe mich eindeutig der Wahrheit als der Lüge an.

(Visited 1 times, 1 visits today)