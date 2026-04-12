SCHOCK China schickt HQ 9 an Iran – USA droht mit WWIII, 2 US Jets bereits abgeschossen

Der US-Geheimdienst bestätigt: China liefert Iran das hochmoderne HQ-9-Luftabwehrsystem – mitten in einen aktiven Krieg, in dem bereits zwei amerikanische Kampfjets abgeschossen wurden. Trumps Versprechen, Irans Luftverteidigung sei vollständig zerstört, bricht mit jedem neuen Abschuss zusammen. In diesem Video analysieren wir, was das HQ-9 technisch leistet, warum Washington in Panik ist und was passiert, wenn sich der Konflikt zu einem Stellvertreterkrieg zwischen zwei Supermächten entwickelt. Teile dieses Video, bevor es zu spät ist – denn was diese Woche entschieden wird, wird die Welt für Jahrzehnte prägen.
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